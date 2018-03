Fichtenbauer für Abwahlmöglichkeit von Volksanwälten - Korrektur

Wien (OTS) - In einem APA-Interview vom 24.3. (APA0017), mit dem von der FPÖ zum Volksanwalt nominierten Abgeordneten Peter Fichtenbauer, wird eine Passage des Gesprächs missverständlich wiedergegeben. In dem Interview heißt es: "Derzeit gibt es für Präsidenten des Rechnungshofes und für Volksanwälte gar keine Möglichkeit zur Abwahl." Das ist nur zum Teil richtig widergegeben, da es für den Präsidenten des Rechnungshofes, laut Bundesverfassung, sehr wohl die Möglichkeit einer Abwahl mit einfacher Mehrheit gibt, worauf Fichtenbauer in diesem Gespräch hingewiesen hat.

Nach Ansicht Fichtenbauers sollen sowohl Parlaments- und Rechnungshofpräsidenten, als auch Volksanwälte, mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat abgelöst werden können. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Antrag an den Verfassungsgerichtshof mit einer Begründung, ähnlich wie im Arbeitsrecht die Entlassung gerechtfertigt werde. "Das würde die Einheitlichkeit der Abwahlmöglichkeiten für die verschiedenen Ämter bringen und wäre aus rechtlicher Sicht zu begrüßen", so Fichtenbauer.

