Blum: Novelle zur StVO ist notwendig und gut

Steigende Zahl an Radfahrenden machte Änderung nötig

Wien (OTS) - Ende der Woche tritt die Novelle für die Straßenverkehrsordnung in Kraft. Mit ihr werden Fahrradstraßen, Begegnungszonen sowie eine Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht möglich. "Diese Maßnahmen sind in vielen europäischen Ländern bereits bewährt. Sie steigern die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht erleichtert für geübte Radfahrende das Fahren und schafft Platz für wenig Geübte auf den Radwegen. Außerdem werden dadurch Konflikte mit Fußgängerinnen und Fußgängern minimiert", so Martin Blum, der Radverkehrs-Beauftragte der Stadt Wien. All diese Maßnahmen stoßen bei Expertinnen und Experten auf breiten Konsens. Das Handyverbot am Rad stört Blum nicht: "Radfahrende sollen sich auf ihr Umfeld konzentrieren. Wer telefonieren muss, kann steigt besser vom Rad", so Blum.

