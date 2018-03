VP-Hoch ad Schicker: Alter Wein in alten Schläuchen

Wien (OTS) - "Während die SPÖ mit der Infrastrukturabgabe neue Belastungen einführen will, macht die ÖVP Vorschläge für leistbares Wohnen - das ist der Unterschied! Staatssekretär Sebastian Kurz ist mit seiner Initiative auf dem richtigen Weg", so der Landesgeschäftsführer der ÖVP Wien, Alfred Hoch, in Reaktion auf den Wiener SP-Klubobmann Schicker.

Alfred Hoch: "Wo sind die Vorschläge der SPÖ, um auch jungen Menschen die Wohnraumschaffung zu erleichtern? Sie verteidigt lediglich jene Genossen, die es sich im sozialen Wohnbaubau gemütlich gemacht haben, ohne wirklich bedürftig zu sein. Einmal zeigt sich auch, dass die SPÖ gedanklich in den 70er Jahren stecken geblieben ist und den Niedergang der verstaatlichen Industrie noch nicht verarbeitet hat. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die SPÖ mit diesem Retro-Trip auf einen historischen Tiefststand von 36 % in Wien gesunken ist. Sie ist mittlerweile meilenweit von den Bedürfnissen der Wienerinnen und Wiener entfernt."

