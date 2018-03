WKÖ-Hochhauser fordert Ausweitung der Rot-Weiß-Rot -Karte auf Bachelor-Absolventen

ÖIF-Studie über unzureichend genutztes Potenzial ausländischer Studierender bestätigt Erfahrungen der Wirtschaftskammer

Wien (OTS/PWK179) - "Die vom Österreichischen Integrationsfonds heute präsentierte Studie, wonach das Potenzial ausländischer Studierender in Österreich derzeit nur unzureichend genützt wird, bestätigt die Erfahrungen der Wirtschaft", stellt Wirtschaftskammer-Generalsekretärin Anna Maria Hochhauser fest und unterstützt die Forderung von Staatssekretär Sebastian Kurz, die Rot-Weiß-Rot-Karte auch für Bachelor-Absolventen zu öffnen. "Es ist jedenfalls ökonomisch sinnvoll, diesen qualifizierten und international mobilen Menschen eine Zukunftsperspektive in Österreich zu bieten", so Hochhauser.

Die Ausbildung der Bachelor orientiere sich stark am österreichischen Arbeitsmarkt. Es wäre daher nur logisch und folgerichtig, wenn Absolventen diese Kenntnisse dann auch hier unmittelbar verwerten können - zumal die Ausbildung der Bachelor großteils durch österreichische Steuerzahler finanziert werde.

Bislang haben nur 310 Personen die Rot-Weiß-Rot - Karte für Studienabsolventen in Anspruch genommen. Neben dem Ausschluss der Bachelor-Absolventen aus dieser Regelung liegt ein weiterer Grund im Informationsdefizit. Mit der aktuell erstellten Informationsbroschüre "Studieren & Arbeiten in Österreich" - einem Kooperationsprojekt von Integrationsfonds, Staatssekretariat für Integration, Wirtschaftskammer Österreich und Universitätenkonferenz - sollen Studierende nun über den Arbeitsstandort Österreich und insbesondere die im Rahmen der Rot-Weiß-Rot-Karte geschaffenen Möglichkeiten informiert werden.

Um im Wettbewerb um internationale Talente mithalten zu können, sei zudem ein Gesamtkonzept für qualifizierte Zuwanderung notwendig, in dem die gezielte Informationspolitik eine wesentliche Rolle spielt. Die WKÖ hat hier bereits einen weiteren Schritt gesetzt: Beim Außenauftritt der Wirtschaftskammer www.advantageaustria.org/migration wurde ein eigenen Bereich eingerichtet, der erstmals auf 28 Sprachen über das Thema "Arbeiten in Österreich" und die "Rot-Weiß-Rot-Karte" informiert.

Hochhauser abschließend: "Die jüngste Novellierung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, wonach Anträge für die Rot-Weiß-Rot-Karte nicht nur vom Arbeitnehmer im Ausland, sondern auch vom Arbeitgeber selbst im Inland gestellt werden können, war ein wichtiger und richtiger Schritt, um die Rot-Weiß-Rot-Karte noch attraktiver zu machen. Dem müssen nun weitere Verbesserungen folgen." (SR)

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

MMag. Margit Kreuzhuber

Telefon: +43 (0)5 90 900 4532

Fax: +43 (0)5 90 900 3588

E-Mail: margit.kreuzhuber @ wko.at