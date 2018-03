Haubner: Sicherer Arbeitsplatz ist wichtiger als sechste Urlaubswoche

Wirtschaftsfeindliche Idee von SPÖ, AK und ÖGB, die Unternehmen schwächt, deren Wettbewerbsfähigkeit schadet und somit Arbeitsplätze gefährdet

Wien, 25. März 2013 (OTS/Text) - "Ich bin davon überzeugt, dass den österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein sicherer Arbeitsplatz wichtiger ist, als eine sechste Urlaubswoche", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR, Peter Haubner. "Mehr bezahlter Urlaub erhöht die Lohnkosten massiv und macht die Beschäftigung von Mitarbeitern immer weniger attraktiv. Die Folgen wären fatal: Unsere heimischen Unternehmen würden geschwächt, die Wettbewerbsfähigkeit enorm beeinträchtigt und tausende Arbeitsplätze gefährdet", übt Haubner scharfe Kritik, und bezeichnet diese populistische Forderung als "wirtschaftsfeindliche Idee von Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und SPÖ-Minister Hundstorfer". ****

"Die Klein- und Mittelunternehmen beschäftigen mittlerweile über zwei Millionen Menschen in Österreich. Eine Ausweitung von Urlaubsansprüchen würde gerade diese Betriebe enorm belasten und die Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt gefährden", verdeutlicht Haubner und verweist auf IHS-Chef Christian Keuschnigg, der die Urlaubsverlängerung ebenfalls als "problematisch" bezeichnet hat. "Wer in konjunkturell sensiblen Zeiten wie diesen Maßnahmen fordert, die unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit schaden - wovon Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand abhängen - handelt irrational und verantwortungslos", betont der Wirtschaftsbund-Generalsekretär und appelliert abschließend: "Die politischen Mitbewerber sollten sich ein Beispiel an unserem Nachbarland Schweiz nehmen. Dort wurde eine Urlaubsausweitung in einer Volksabstimmung vor einem Jahr zu zwei Drittel abgelehnt. Die Schweizer haben erkannt, dass ein sicherer Arbeitsplatz wertvoller ist. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass diese Erkenntnis auch bei SPÖ, AK und ÖGB einkehren wird."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich