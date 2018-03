SP-Schicker zu VP-Rauch/Kurz: WienerInnen haben gegen Privatisierungen gestimmt

Wien (OTS/SPW-K) - Dem heute lancierten VP-Vorschlag betreffend den Verkauf staatseigener Büroflächen kann der Wiener SPÖ-Klubvorsitzende Rudi Schicker rein gar nichts abgewinnen. "Schon wieder ÖVP-Politiker, die für den Ausverkauf von Staatseigentum werben", kritisiert Schicker. Außerdem ist es für Schicker unverständlich, warum mehrheitlich Jungfamilien von Erleichterungen am Wohnungsmarkt profitieren sollen. "In Wien haben wir mit dem SMART-Wohnprogramm eine Alternative für Einkommensschwächere - unabhängig von ihrem Alter", so Schicker. Auch ein Wegfallen der Vergebührung von Mietverträgen für unter 35-Jährige hinterfragt der SPÖ-Klubvorsitzende im Wiener Landtag- und Gemeinderat: "Wenn die Gebühr wegfällt, dann wohl für alle. Alles andere wäre ja eine Ungleichbehandlung."

Schicker verweist zudem auf die Ergebnisse der eben erst beendeten Wiener Volksbefragung. "87 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben sich dabei gegen weitere Privatisierungen ausgesprochen. Privatisierung kann und darf nicht auf alles die einzige Antwort sein! Kurz und Rauch zeugen von der fehlenden gesellschafts- und finanzpolitischer Kompetenz der ÖVP und offenbaren damit wieder einmal ihre neoliberalen Tendenzen!", so Schicker.

