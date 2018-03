ÖH Salzburg an Haslauer: Günstiges All-In-Öffiticket auch für Studierende!

Tiroler Fehler nicht wiederholen: Bei Reform der Öffi-Tickets Studierende nicht vergessen!

Salzburg (OTS) - Landesverkehrsreferent LH-Stv. Wilfried Haslauer hat eine Reform der Salzburger Öffi-Tickets für SchülerInnen und Lehrlinge noch vor der Landtagswahl im Mai angekündigt. Laut Medienberichten ist auch "eine Erweiterung" für Studierende angedacht.

"Bei der Öffi-Ticket-Reform darf auf die über 20.000 Salzburger Studierenden nicht vergessen werden!", appelliert Simon Hofbauer vom ÖH-Vorsitzteam an Haslauer. "In Tirol wurden Studierende beim neuen Öffi-Ticket jüngst außen vor gelassen, diesen Fehler gilt es in Salzburg nicht zu wiederholen!", so Hofbauer weiter.

"Salzburg hat österreichweit eines der teuersten Studierenden-Semestertickets und das bei einem vergleichsweise bescheidenen Angebot", ärgert sich Daniel Winter vom ÖH-Vorsitzteam. "Die ÖH fordert seit Jahren eine umfassende Ticket-Reform, ist dabei bisher aber immer nur auf taube Ohren gestoßen. Es scheint als würden die drohenden Stimmenverluste bei der anstehenden Landtagswahl jetzt die nötige Dynamik für die Umsetzung eines günstigen, salzburgweit gültigen All-In-Öffitickets schaffen".

"Die ÖH Salzburg ist in die Verhandlungen rund um das neue Öffi-Ticket unverzüglich miteinzubeziehen", fordert Su Karrer vom ÖH-Vorsitzteam in Richtung des zuständigen Verkehrsreferenten Haslauer. "Daran wird sich zeigen, ob tatsächlich eine umfassende und langfristige Tarifreform angepeilt wird, oder ob es sich bei den Ankündigungen Haslauers bloß um einen Wahlkampf-Gag der ÖVP handelt", schließt Karrer.

Rückfragen & Kontakt:

Simon HOFBAUER

ÖH Vorsitzteam

+43/664/88663218

vorsitz @ oeh-salzburg.at