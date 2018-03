Toto: Jackpot - dank Garantierunde warten 150.000,- Euro

Torwette Gewinner knapp am Hattrick vorbei

Wien (OTS) - Aus der letzten Garantie sind bereits 100.000,- Euro im Topf geblieben. Zudem kommt, dass niemand den Zwölfer tippen konnte. Das ergibt für die nächste Runde und somit für den Zwölfer Gewinnrang voraussichtlich 150.000,- Euro.

In der Torwette gab es zwei Gewinner aus Wien im ersten Rang zu je 13.800,- Euro. Einer der beiden schrammte zudem knapp am Hattrick vorbei: Der Wiener tippte systematisch einen Elfer, neun Zehner, einen Gewinn im ersten Rang der Torwette und 12 mal den zweiten Rang. Er scheiterte lediglich am Spiel 11: Nordirland gegen Russland, das mit Tipp 1 ersatzgewertet wurde. Durch die Zusatzgewinne konnte der Wiener seine Gewinnsumme auf rund 16.000,- Euro auffetten.

Annahmeschluss für die 13. Toto Runde ist am Samstag, um 15:20 Uhr.

Jetzt wieder Toto Fan Runden Pro Verein der tipp3-Bundesliga sowie der Ersten Liga wird ein Heimspiel als Toto Fan-Spiel durchgeführt: Man gegen Vorweis einer Toto Quittung (an ausgewählten Stadionkassen) eine Eintrittskarte gratis. Die Ausgabe der Matchkarten erfolgt, so lange der Vorrat reicht. Bei den Spielen der tipp3-Bundesliga werden jeweils 500 Karten, in der Ersten Liga jeweils 150 Karten über die Eintrittskartenaktion ausgegeben. Pro Person ist eine Quittung einlösbar. Alle Matchbesucher, unabhängig davon, ob sie über die Eintrittskarten-Aktion ins Stadion kommen, haben die Chance, an einem Gewinnspiel in der Matchpause teilzunehmen.

Das nächste Fan-Spiel:

FC Wacker Innsbruck - RZ Pellets WAC (Samstag, 30. März, um 18.30 Uhr).

Extra Toto Siebenfachjackpot - 60.000 Euro warten In der 9. Extra Toto Runde geht es um einen Siebenfachjackpot mit rund 60.000 Euro für den Zwölfer. Annahmeschluss ist am Dienstag, den 26. März 2013, um 18.30 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 12. Toto Runde:

JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 100.000,00 - 150.000,- warten 3 Elfer zu je EUR 6.988,70 67 Zehner zu je EUR 312,90

Der richtige Tipp 1 X 1 / 2 2 2 / X 1 2 / 2 E1 X

Torwette 1. Rang: 2 zu je EUR 13.814,80 Torwette 2. Rang: 82 zu je EUR 104,60 Hattrick: JP zu EUR 162.972,40

Torwette-Resultate: +:0 0:0 2:0 1:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at