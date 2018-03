Haubner: Wirtschaftsbund bestärkt Forderungen für leistbares Wohnen

Erwerb von Eigenheim unterstützen statt Abhängigkeiten forcieren - Investitionen in Wohnbau sind Investitionen in Wirtschaft

Wien, 25. März 2013 (OTS/Text) - Wirtschaftsbund-Generalsekretär und Abg.z.NR Peter Haubner bestärkt die Forderungen von JVP-Obmann Sebastian Kurz zum Thema leistbares Wohnen: "Die Förderung für das erste Eigenheim durch Entfall von Grunderwerbssteuer und Grundbuchgebühr wäre eine sehr sinnvolle Maßnahme, die auch in den Wirtschaftsbund-Forderungen enthalten ist", so Haubner, der sich stets für sinnvolle Privatisierungen ausgesprochen hat und im Verkauf marktnaher Immobilien der Bundesimmobiliengesellschaft eine geeignete Gegenfinanzierungs-Möglichkeit sieht. In Verbindung mit dem ÖVP-Vorschlag, dass Pensions- und Vorsorgekassen zehn Prozent ihres Kapitals im gemeinnützen Wohnbau anlegen, sieht Haubner ein "rundes Gesamtkonzept", das nicht nur effizient Wohnraum schafft, sondern auch der Wirtschaft nützt. Denn allein diese Maßnahme würde über zwei Milliarden Euro für den leistbaren Wohnbau bringen. Diese Investition würde wiederum für eine Wertschöpfung von rund 2,4 Milliarden Euro sorgen und etwa 20.000 Arbeitsplätze sichern. ****

"Wir wollen den Österreicherinnen und Österreichern die nötige Unterstützung für mehr Unabhängigkeit und zum leichteren Erwerb eines leistbaren Eigenheims geben. Unser Ziel ist, neuen Wohnraum zu schaffen, den Wohnungsmarkt zu mobilisieren und Österreich zu einem Land der Haus- und Wohnungseigentümer zu machen", führt der Wirtschaftsbund-Generalsekretär weiter aus. "Ganz im Gegensatz zum Koalitionspartner, der die hart arbeitenden Menschen und die engagierten Unternehmen in unserem Land mit Vermögensteuern dafür bestrafen will, wenn sie sich durch Leistung etwas aufbauen", betont Haubner abschließend.

