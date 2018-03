BZÖ-Bucher: Österreicher haben für Zypern bereits vorausbezahlt

EU-Verunsicherungspolitik "verheerend"

Wien (OTS) - "Wenn ÖVP-Finanzministerin Fekter so tut, als würden die österreichischen Steuerzahler durch die Zahlungen an Zypern nicht belastet werden, dann ist das Unsinn. Österreich hat schon Milliarden in den Rettungsschirm ESM gezahlt und Haftungen übernommen. Damit haben die österreichischen Steuerzahler bereits für Zypern und seine Pleitebanken vorausbezahlt. Fakt ist, dass mit der jetzigen Lösung wieder die Bürger die wirtschaftlich stärkeren Länder wie Österreich und Deutschland in das marode und völlig überdimensionierte Bankensystem Zyperns einzahlen müssen. Dieses Geld werden wir niemals wiedersehen", kritisiert BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher das aktuelle Zypern-Rettungspaket.

Es habe sich neuerlich herausgestellt, wie verheerend das Krisenmanagement auf EU-Ebene funktioniere. "Hier wird nur mehr Verunsicherungspolitik betrieben. Es ist daher völlig verständlich, wenn die Bürger das Vertrauen in die EU verloren und Angst um ihre Spareinlagen haben", so Bucher.

Auch Fekter habe bei den Verhandlungen neuerlich bewiesen, dass sie nicht in der Lage sei, die Interessen Österreichs zu vertreten. Dabei sei die nächste Krise bereits vorprogrammiert. "Das BZÖ sagt ganz klar: Die Österreicherinnen und Österreicher haben für finanzmarode Länder und Pleitebanken genug gezahlt", betont der BZÖ-Chef.

