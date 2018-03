Bures: Novelle ist ein Schritt zu einem konfliktfreien Miteinander im Straßenverkehr

Novelle der Straßenverkehrsordnung für mehr Sicherheit für den Radverkehr tritt am 31. März in Kraft

Wien (OTS/SK) - In einer Pressekonferenz heute, Montag, erläuterte Verkehrsministerin Doris Bures gemeinsam mit Othmar Thann vom Kuratorium für Verkehrssicherheit die Novelle zur Straßenverkehrsordnung, die insbesondere Neuerungen für Radfahrerinnen und -fahrer bringt. Die Novelle tritt am 31. März in Kraft. Zukünftig können Städte und Gemeinden eigenständig über die Einrichtung von Fahrradstraßen entscheiden, Begegnungszonen einrichten und Ausnahmemöglichkeiten zur Radwegbenützungspflicht beschließen. Außerdem wird zukünftig Telefonieren mit dem Handy genauso sanktioniert wie beim Autofahren. "Damit schaffen wir mehr Raum, mehr Sicherheit und klare Regeln für den Radverkehr", erklärte Bures.****

Die Verkehrsministerin erläuterte die Veränderungen in der Benützung von Verkehrsmitteln in den letzten fünf Jahren: "Radfahren boomt. Wir erleben einen Anstieg von 40 Prozent in den letzten fünf Jahren. Daraus haben wir mit der Novelle die richtigen Schlussfolgerungen gezogen." Neben Radfahren werden auch andere umweltfreundliche Verkehrsmittel vermehrt genützt. Immer wichtiger wird die Kombination von verschiedenen Verkehrsmitteln, um sich effizient durch den Alltag zu bewegen. "Früher wurden viele Strecken komplett mit dem Auto zurückgelegt. Jetzt fährt man im Winter mit dem Auto und im Sommer mit dem Rad zum Bahnhof und dann mit dem Zug in die Arbeit. Dieser Realität wollen wir Rechnung tragen", sagte Bures. Deswegen sei schon frühzeitig ein eigener Expertenunterausschuss eingerichtet worden, der Vorschläge ausgearbeitet habe, die nun gesetzlich verankert werden.

Eine aktuelle Erhebung im Auftrag des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt, dass die neuen Regelungen für den Radverkehr von der Bevölkerung insgesamt und speziell von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sehr positiv aufgenommen werden. Die Österreicherinnen und Österreicher halten die Neuerungen mit großer Mehrheit für sinnvoll. Besonders bemerkenswert: In den Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner will die Mehrheit der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die neuen Möglichkeiten, die die StVO jetzt bietet, gleich in die Tat umsetzen.

- 25 Prozent der Bevölkerung geben an, von den neuen Rahmenbedingungen für den Radverkehr gehört zu haben

Nach einer Erklärung der Maßnahmen finden

- 70 Prozent die Einführung von Fahrradstraßen für sinnvoll,

- 66 Prozent das Handyverbot,

- 60 Prozent die Einführung von Begegnungszonen und

- 50 Prozent erachten die Ausnahmen von der Radwegebenützungspflicht als sinnvoll.

Ergebnisse Befragung Bürgermeister/Gemeindevertreter

- Die überwiegende Mehrheit der befragten Bürgermeister (70 Prozent) ist der Meinung, dass die Neuerungen dazu beitragen werden, Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern zu reduzieren.

- 73 Prozent der befragten Bürgermeister erwarten sich von den neuen Bestimmungen positive Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit.

- 85 Prozent der befragten Bürgermeister in Gemeinden ab 15.000 Einwohner haben vor, in naher Zukunft, eine Begegnungszone zu errichten, 71 Prozent sind es in den Gemeinden von 5.000 bis 15.000 Einwohner.

Bures erläuterte die Änderungen im Detail. Die Einführung von Fahrradstraßen ermögliche es auf die lokalen Bedürfnisse einzugehen und den Radverkehr sowie Fußgängerinnen und Fußgänger aufzuwerten. Autos sollen in diesem Modell die Ausnahme sein. Begegnungszonen hingegen bilden einen Raum, in dem sich Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt begegnen können. Es gilt der Vorrang des Schwächsten. Die Ausnahmemöglichkeit von der Radwegbenützungspflicht gibt Städten und Gemeinden noch stärker die Möglichkeit, auf lokale Gegebenheiten einzugehen. Sie können diese Ausnahmen einführen, wo es sinnvoll ist. Diese Regelung bedeutet aber keine generelle Aufhebung der Radwegbenützungspflicht. Das Verbot des Handytelefonierens am Rad dient der Sicherheit, da es beim Radfahren genauso ablenkt wie beim Autofahren.

Abschließend zeigte sich Bures erfreut über die hohe Kenntnis und Zustimmung der Bevölkerung und der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu den Maßnahmen. "Wir wollen Konflikte im Straßenverkehr ausräumen und für mehr Sicherheit sorgen. Statt dem Recht des Stärkeren und Ellbogenverhalten soll es friedliches, gemeinsames, konfliktfreies Miteinander geben. Diese Novelle ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung". (Schluss) sn/up

