FPÖ: Vilimsky: Skandalträchtige Umstände rund um ORF-Fernsehdirektorin Zechner bedürfen rascher Aufklärung

Gehe davon aus, dass diese Causa auch zum Gegenstand der ZiB-Berichterstattung wird

Wien (OTS) - Die skandalträchtigen Umstände rund um ORF-Fernsehdirektorin Zechner bedürfen einer raschen Aufklärung, forderte heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky. Im Raum stünden Vorwürfe, wonach Zechner nicht nur in sklavenähnlicher Form mit ihren eigenen und sonstigen Mitarbeitern am Küniglberg umgehe, sondern diese auch noch für Zechner nach der Dienstzeit kochen und servieren müssen. Wenn dies nur ansatzweise stimme, so Vilimsky, dann schlage dies dem Fass den Boden aus und dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben.

"Wie halten es der ORF bzw. auch die ZiB-Redaktion mit Sauberkeit im eigenen Bereich", stellt Vilimsky fragend in den Raum. Jeder noch so kleine, nebulose und mitunter konstruierte Polit-"Skandal" komme mehrere Minuten in die tägliche Nachrichtenleiste. Einfache Formel:

Wenn es gegen die FPÖ geht, dann wird jede noch so konstruierte Geschichte ellenlang breitgetreten.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Vorwürfe, die vom gewöhnlich gut informierten "ExtraDienst"-Herausgeber erhoben werden, müsse nicht nur darüber im ORF eine angemessene Berichterstattung stattfinden, sondern auch eine hausinterne Kommission am Küniglberg diese Vorwürfe im Detail klären. "Wie man aus Insider-Kreisen hört, ist die Causa Zechner nur die Spitze eines Eisberges. Jetzt ist Aufklärung dringend geboten", fordert Vilimsky.

