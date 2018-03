Sieben Cirque du Soleil Shows bei außergewöhnlicher, einmaliger Vorstellung zur weltweiten Sensibilisierung und Mittelbeschaffung für Wasserfragen zusammengeführt

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Für einen außergewöhnlichen Abend und in bisher einmaliger Form wurden sieben in Las Vegas beheimatete Produktion des Cirque du Soleil für ONE DROP zusammengeführt, der vom Gründer des Cirque du Soleil, Guy Laliberte, ins Leben gerufenen gemeinnützigen Organisation.

Damit die ganze Welt an diesem Erlebnis teilnehmen kann, steht auf ONEDROP.org eine Exklusivaufnahme der vollständigen Produktion bis 31. März gegen Spenden von $ 5 und darüber online zum Ansehen zur Verfügung.

ONE DROP ging mit MGM Resorts International und Lamborghini eine Partnerschaft ein, im Rahmen derer One Night for ONE DROP [Eine Nacht für ONE DROP] präsentiert wurde, eine weltweite philanthropische Veranstaltung zur Beschaffung von Mitteln und zur Sensibilisierung für die Notwendigkeit der Bereitstellung von Wasser auf der ganzen Welt. Am Freitagabend, dem 22. März 2013 und Weltwassertag, traten über 230 Künstler aus den sieben Las Vegas-Produktionen des Cirque du Soleil in einer einmaligen Veranstaltung im "O" Theater des Bellagio Resort & Casino auf.

Zu den Persönlichkeiten, die an diesem Blue Carpet Event und der anschließenden Feier am Bellagio Pool teilnahmen, zählten Guy Laliberte, die Olympiasieger im Schwimmen Michael Phelps und Missy Franklin, Britney Spears, Shania Twain, Pamela Anderson, Criss Angel, die Studiomusikerin/Schauspielerin Jackie Evancho, Danny Elfman, der Musiker Tom Higgenson (Pop-punk Band Plain White T's), die Schauspielerin Hana Mae Lee (Pitch Perfect), der Performance-Maler David Garibaldi, das Vokalquartett The Canadian Tenors, das Supermodel Oluchi Orlandi, die Olympiasieger im Rudern Mary Whipple und Erin Cafaro, Holly Madison und Coco Austin.

Unter den speziell eingeladenen Gästen befanden sich die mit Platin ausgezeichnete Studiomusikerin Jackie Evancho und der Performance-Maler David Garibaldi, die gemeinsam mit den unglaublich talentierten Artisten des Cirque du Soleil auftraten, die Welt als künstlerische Kreation feierten und die Bedeutung des Wassers als Essenz des Lebens hervorhoben. Victoria's Secret Modell Oluchi Orlandi blendete das Publikum mit einem originellen, von Roberto Cavalli speziell für die Veranstaltung entworfenen Kleid. Eine atemberaubende, von Sonya Tayeh choreografierte Tanzeinlage aus "So You Think You Can Dance" [Du glaubst, du kannst tanzen] und eine originelle, vom preisgekrönten Komponisten Danny Elfman geschaffene Komposition wurden ebenfalls bei diesem, von Krista Monson kreierten und geleiteten, außergewöhnlichen Spektakel aufgeführt.

Guy Laliberte, Gründer des Cirque du Soleil und Vorsitzender von ONE DROP, sagte: "Ich war von dieser Veranstaltung zutiefst berührt. Ich kenne den enormen Arbeitsaufwand und das Engagement der Künstler bei ihren Bemühungen, unsere Herzen anzusprechen, und es gelang ihnen auf phänomenale Art und Weise. Ich möchte mich bei ihnen bedanken, dass sie ihre Zeit und ihr Talent freiwillig für ONE DROP zur Verfügung stellten und damit einen unglaublichen Welleneffekt erzeugten. In gleicher Weise bin ich der enormen Freizügigkeit der Menschen in Las Vegas und den Partnern dankbar. Sie haben uns seit 20 Jahren als Teil ihrer Gemeinschaft akzeptiert und sich nun auch unserem Traum von Wasser für immer und alle angeschlossen."

Bis 4. April findet eine Onlineversteigerung statt - deren Einnahmen ONE DROP zugutekommen - und bei der einzigartige Erlebnisse, Kunst, Memorabilien, Veranstaltungspakete für VIP-Events und vieles mehr angeboten werden. Zu den Auktionsgegenständen zählen ein Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster, eine Uhr aus der Privatsammlung von Fürst Albert II. von Monaco, Jet-Setting Reisen um die Welt, Originalskulpturen von Richard MacDonald und Rabarama sowie das Couturekleid von Roberto Cavalli, das Oluchi Orlandi trug.

ansehen und dafür bieten.

