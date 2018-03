SP-Vettermann: Freie Schulwahl für Eltern erhalten

Wien investiert in Favoritner Ganztagsschulen und Kindergärten

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Favoritner Eltern ihre Kinder in Schulen anderer Bezirke geben, wollen wir gar nicht bestreiten. Genauso wenig, wie die Tatsache, dass auch Eltern aus anderen Bezirken ihre Kinder in Favoriten einschulen. Diese freie Schulwahl wollen wir um keinen Preis beschneiden und deshalb darf sie in der Diskussion um Schulplätze auch nicht vergessen werden", kommentiert der SPÖ-Gemeinderat- und Landtagsabgeordnete Heinz Vettermann die heutige Aussendung von FP-Berger/Mrkvicka.

"In Wiens Schulen werden derzeit und in den nächsten Jahren über 1,2 Milliarden Euro investiert: 570 Mio Euro fließen in die Sanierung von Schulen, 700 Mio Euro in den Neubau von insgesamt elf Campus-Standorten. In Wien werden in den nächsten Jahren elf neue Ganztagsschulen und elf Kindergärten gebaut und damit insgesamt elf neue Campus-Standorte geschaffen. Konkret sollen bis zum Jahr 2023 insgesamt elf neue Volksschulen und drei Hauptschulen entstehen - das sind 255 neue Klassen. Weiters werden auch elf neue Kindergärten für insgesamt 119 Gruppen gebaut. Darüber hinaus stehen Erweiterungen und Zubauten bei Schulen in verschiedensten Bezirken auf dem Programm", unterstreicht der SPÖ-Gemeinderat weiter.

"In punkto Schulneubau ist der 10. Bezirk in den vergangenen Jahren begünstigt. So ging etwa im September 2009 der "Campus Monte Laa" in Wien-Favoriten mit rund 8.500 Quadratmeter in Betrieb. Er ist ein wichtiger Teil der Infrastruktur dieses neuen modernen Stadtteils. Bei voller Auslastung umfasst die Bildungseinrichtung 16 Klassen für rund 400 Kinder sowie zusätzlich 11 Kindergartengruppen." Zusätzlich liefen auch für den Bildungscampus Hauptbahnhof die Arbeiten auf Hochtouren. "Insgesamt werden um die 1100 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 0 und 14 Jahren und etwa 200 PädagogInnen und Verwaltungspersonal den neuen Bildungsstandort bevölkern", so Vettermann. Eröffnet wird dann im Herbst 2014.

