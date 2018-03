Sechste Urlaubswoche gefährdet Rekordbeschäftigung

Wirtschaft angesichts schwacher Konjunktur gegen Kostensteigerung - Österreich bei Urlaubs- und Feiertagen schon jetzt im internationalen Spitzenfeld

Wien (OTS/PWK178) - "Es ist den Unternehmen zu verdanken und fast einzigartig in der EU, dass die Beschäftigung in Österreich trotz der schwachen Konjunktur immer noch steigt. Eine Ausweitung von Urlaubsansprüchen würde Unternehmen massiv belasten und diese positive Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt gefährden. Die Umsetzung dieser Forderung wäre ein absolut falsches Signal zu einer absolut falschen Zeit", kommentiert Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung für Sozialpolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), den Vorstoß, die sechste Urlaubswoche auf mehr Arbeitnehmer auszuweiten.

Hinzu kommt, dass Österreich, was den gesetzlichen Anspruch auf Urlaub und Feiertage betrifft, ohnehin bereits im internationalen Spitzenfeld liegt. "Wer hier noch drauflegen will, würde dem österreichischen Standort einen Bärendienst erweisen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe schädigen", betont Gleitsmann und erinnert daran, dass die Schweizer vor einem Jahr in einer Volksabstimmung eine Urlaubsausweitung aus gutem Grund zu zwei Dritteln abgelehnt hatten.

Aufgrund der Alterung der Belegschaft und der Verlängerung des Erwerbslebens würden zudem ohnehin mehr Mitarbeiter als früher in den Genuss der sechsten Urlaubswoche. "Es besteht daher kein Bedarf an einer Ausweitung", stellt Gleitsmann klar. Davon abgesehen kommen in der Praxis die Mitarbeiter meist lange vor ihrem 25. Dienstjahr zur sechsten Urlaubswoche, weil auf die 25 Jahre auch Schul- und Studienzeiten massiv angerechnet werden. (SR)

