Lunacek: "Zypern-Lösung ist Schadensbegrenzung aber kein Ruhmesblatt"

Grüne: Geldwäsche-Stopp und Teilnahme Zyperns bei der Finanztransaktionssteuer bleibt offen

Wien (OTS) - "Die in der Nacht auf heute erfolgte Einigung auf das Zypern-Hilfspaket war die absolut notwendige Schadensbegrenzung. Positiv ist, dass erstmals große Vermögenseinlagen über 100.000 Euro besteuert werden sollen, Einlagen darunter aber überhaupt nicht belastet würden. Leider haben die Euro-FinanzministerInnen aber eine neuerliche Nachtschicht gebraucht, um zu dieser Einsicht zu kommen. Der zuvor angerichtete Schaden lässt sich jedoch dadurch nicht mehr aus der Welt schaffen. Das Vertrauen der kleinen AnlegerInnen in die Sicherheit ihrer Spareinlagen hat europweit enorm gelitten und hat unabsehbare Konsequenzen nicht nur in Zypern, sondern in allen EU-Ländern verursacht. Die Grüne Forderung, dass Zypern im Gegenzug für die Finanzhilfe der verstärkten Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Finanztransaktionssteuer beitreten muss, bleibt offen - ohne eine Bekämpfung der Spekulationen und einer Eindämmung hochriskanter Bankgeschäfte wird sich aber weder in Zypern noch in der EU die Krise nachhaltig bekämpfen lassen. Das Ende von Geldwäsche und Steuerhinterziehung im Finanzparadies Zypern muss ebenfalls raschest eingeleitet werden", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament und Europasprecherin der österreichischen Grünen den Beschluss der 17 FinanzministerInnen der Währungsunion zu den Konditionen der Zypern-Hilfe.

Das Zypern-Chaos beweist für Lunacek: "Europäische Entscheidungen dürfen nicht in intergouvernementalen Institutionen wie der Eurogruppe getroffen werden. Wir brauchen einen neuen Konvent mit der Durchsetzung der Gemeinschaftsmethode."

