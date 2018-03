Insgesamt fünf Millionen sahen ORF-Initiative "Wir sind Österreich"

Rund 70 TV-Programmpunkte im ORF-Fernsehen und in den ORF-Radios

Wien (OTS) - Vom 15. bis 22. März 2013 widmete sich die ORF-Initiative "Wir sind Österreich" mit ihrer gesamten Medienvielfalt dem vielschichtigen und gesellschaftlich aktuellen Thema Integration. Mit insgesamt rund 70 Programmstunden in den TV-Programmen ORF eins und ORF 2 sowie in den ORF-Radios inklusive zahlreicher Beiträge der ORF-Landesstudios (sowohl als Einspeisung ins nationale TV- und Radioprogramm als auch lokal) stellte der ORF die Gemeinschaft, das Miteinander und die Vernetzung der in Österreich lebenden Menschen in den Mittelpunkt. Insgesamt erreichte der ORF allein mit den 65 Stunden TV-Programm 4,983 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis), die zumindest kurz eine der Sendungen verfolgten. Das sind 69 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung. Zudem wurden die Seiten des ORF.at-Netzwerks und der ORF TELETEXT mit zahlreichen themenaffinen Informationsangeboten sehr gut genutzt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Nie zuvor war unsere Gesellschaft so vielfältig wie heute, ebenso vielfältig waren die Sendungen, Beiträge, Aspekte, Denkanstöße und Facetten, in denen unser Schwerpunktprogramm zur Diskussion über das Zusammenleben der Menschen im Österreich des 21. Jahrhunderts beitragen und anregen wollte. Im Sinne der intellektuellen Wertschöpfung, die auf medialer Ebene nur ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der ORF für dieses Land leisten kann, stellten wir in der vergangenen Woche über das übliche Maß hinaus ein breitgefächertes öffentliches Forum bereit, in dem sich das gesamte Spektrum der in Österreich lebenden Menschen abbildet. Ich freue mich sehr, dass diese Einladung des ORF von nicht weniger als fünf Millionen Österreicherinnen und Österreichern angenommen wurde."

Zahlreiche TV-Sendungen von "CopStories" und "Kebab mit Alles" über "Heimat, fremde Heimat", "Österreich-Bild", "Bundesland heute", "dok.film", "Report", "kreuz und quer", "Weltjournal" und "Am Schauplatz" bis "Willkommen Österreich", "Stöckl." und "Void" mit dem anschließenden Talk standen im Zeichen der ORF-Initiative.

Das Spektrum der Berichterstattung auf Ö1 reichte von "Der Kampf um die Lehrstelle - junge Migranten ohne Job" im "Journal-Panorama" über "Migration und Integration aus theologischer Sicht" in "Praxis" bis zu "Wo ist Zuhause?" in "Rudi! Radio für Kinder". Unter dem Leitgedanken "Woanders sind wir alle fremd" waren im Hitradio Ö3 eine Woche lang den ganzen Tag über Menschen zu hören, die aus den verschiedensten Gründen alles hinter sich gelassen haben und jetzt neu angekommen sind. Für den zweisprachigen Sender FM4 sind die Themen Integration und Diversität naturgemäß immer schon zentrale Themen gewesen. Für "Wir sind Österreich" sind Berichte, Reportagen und Porträts über "die neuen Österreicherinnen und Österreicher" verstärkt in die Berichterstattung eingegangen.

