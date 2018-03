FP-Herzog: Mariahilfer Straße - Bürgerinformation statt Bürgerbefragung inakzeptabel

Rot-grüne Nebelgranaten statt direkter Demokratie

Wien (OTS) - Mit den Schlagworten "Bürgerinformation bzw. -beteiligung" wollen SPÖ und Grüne darüber hinwegtäuschen, dass sie die Bevölkerung der Bezirke 6 und 7 nicht über die krausen Umgestaltungspläne für die Mariahilfer Straße entscheiden lassen wollen, kritisiert FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog. Ein paar rote und grüne Funktionäre werden in den Info-Veranstaltungen jene betroffenen Bürger mimen, die seitens der Stadtregierung vom eigentlichen Entscheidungsprozess de facto ausgeschlossen werden. Nachdem die geplante Neugestaltung massive Auswirkungen auf die Bezirke 6 und 7 haben würde, besteht die FPÖ weiter auf einer verbindlichen Bürgerbefragung dazu in Mariahilf und Neubau, so Herzog. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747