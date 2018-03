Karas: Nachhaltige Lösung der Zypern-Krise nötig

EU-Parlamentsvizepräsident: Zypern muss sein Geschäftsmodell reformieren

Brüssel, 25. März 2013 (OTS) EP-Vizepräsident und ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas begrüßte die Einigung der Eurogruppe zur Krise in Zypern: "Die Abwendung der akuten Gefahr eines Staatsbankrotts Zyperns ist erfreulich und ein politisch entscheidendes Signal. Die Einigung auf eine zypriotische Beteiligung am Paket als Voraussetzung für die Hilfsleistungen der Eurostaaten ist ein Schritt in die richtige Richtung", so Karas heute in Brüssel. "Der überdimensionierte Bankensektor und das Geschäftsmodell Zyperns müssen dringend reformiert werden." ****

Gleichzeitig appelliert Othmar Karas an die Verantwortlichen in Zypern und die Eurogruppen-Finanzminister, endlich eine nachhaltige Lösung herbeizuführen: "Die beschlossenen Maßnahmen sind der Anfang. Die Zypern-Krise braucht aber eine gemeinsame europäische Lösung, die den Staat nachhaltig wieder auf gesunde Beine stellt. Die Entscheidungsträger müssen sich jetzt ihrer Verantwortung stellen".

Die in den letzten Wochen erzielten Einigungen zwischen Rat und Parlament auf eine einheitliche Bankenaufsicht und die neue Bankenregulierung würden zur künftigen Krisenprävention beitragen. "Für Zypern kommt diese Einigung zu spät", so Karas, der die Gesetzgebungsverhandlungen für die Bankenregulierung im EU-Parlament geleitet hat." Die Probleme Zyperns zeigen aber, wie dringend notwendig, die einheitliche europäische Bankenaufsicht und neue Eigenkapitalregeln für alle Banken in der EU sind", so der Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Der formale Beschluss der erzielten Einigungen soll noch vor dem Sommer erfolgen.

