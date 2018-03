Pirker: Wir brauchen Willkommenskultur für Hochqualifizierte in Europa

ÖVP-EU-Abgeordnete begrüßen EU-Gesetzesvorschlag für einfachere Aufenthaltsbewilligung für Forscher und Austauschstudenten von außerhalb der EU

Brüssel, 25. März 2013 (ÖVP-PD) "Wir brauchen eine Willkommenskultur für Hochqualifizierte in Europa. Wir stehen in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe. Deshalb müssen wir uns als attraktiver Standort für Spitzenkräfte positionieren", so Hubert Pirker, Innen- und Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament. Pirker begrüßt den heutigen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission für einfachere Aufenthaltsbewilligung und Zugangsregeln für Forscher und deren Familien, Austauschstudenten, Schüler, Freiwilligendienstleistende und Au-Pairs von außerhalb der EU. ****

"In Österreich gibt es in manchen Bereichen bereits jetzt Fachkräftemangel. Der heutige EU-Gesetzesvorschlag deckt sich teilweise mit Bestimmungen der österreichischen 'Rot-Weiß-Rot-Card'. Die Attraktivität Europas für Spitzenkräfte wird aber nur erhöht, wenn wir einen gemeinsamen Ansatz wählen. Von einheitlichen Regeln profitiert auch Österreich", erklärt Pirker. Der ÖVP-Abgeordnete begrüßt ausdrücklich die besseren Möglichkeiten von ausländischen Studenten, die in der EU ein Studium abgeschlossen haben, sich nach dem Studium einen Arbeitsplatz in der EU zu

suchen: "Es ist ein Unding, erst in die Ausbildung eines jungen Menschen zu investieren und dann nicht zu versuchen, ihn in der EU zu halten", so Pirker.

Pirker hebt den beidseitigen Nutzen von einfacheren Zugangsregeln hervor: "Durch bessere Akademikermobilität und vereinfachten Austausch entstehen Netzwerke, die allen nutzen. Wenn solche Akademiker in ihre Länder zurückgehen, wird der Zugang zu diesen Märkten für die Europäer einfacher. Wenn sie in der EU bleiben, haben wir Fachkräfte", so Pirker.

