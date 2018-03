SP-Stürzenbecher zu Höhenstraße: "Denkmalamt soll zur Vernunft kommen"

Notfalls Denkmalschutzgesetz ändern

Wien (OTS/SPW-K) - Nach jüngsten Medienberichten soll die Sanierung der Wiener Höhenstraße 30 Millionen Euro kosten, wenn es nach den Vorstellungen des Denkmalamtes geht. Dabei soll das Kopfsteinpflaster erhalten bleiben. Für Hernalser SP-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher ist dies keine optimale Lösung: "Ich habe mehrmals gemeinsam mit Experten darauf hingewiesen, dass das derzeitige Kopfsteinpflaster in vieler Hinsicht nachteilhaft ist: Durch die höhere Rutschgefahr verschlechtert es die Verkehrssicherheit, es erhöht die Feinstaubbelastung und es ist für die Anrainer eine unnötige Lärmbelastung."

Stürzenbecher wies auch darauf hin, dass eine Asphaltierung anstelle der Sanierung des Kopfsteinpflasters lediglich rund zehn Millionen Euro kosten würde: "Ich fordere daher in Einklang mit den betroffenen Bezirken Hernals und Döbling das Denkmalamt auf, sich anzustrengen und im Rahmen der Gesetze zu einer vernünftigen Lösung beizutragen." Der SP-Mandatar erinnerte daran, "dass es Bestrebungen in der Gesellschaft gibt, das Denkmalschutzgesetz zu ändern um es flexibler zu gestalten. Eine solche Forderung ist vor einigen Jahren vom Landesparteitag der Wiener SPÖ einstimmig erhoben worden." Dazu müsste allerdings der Bundesgesetzgeber tätig werden. Stürzenbecher hofft, dass eine einvernehmliche Lösung zustande kommt: "Diese könnte auch so aussehen, dass bei einem kleinen Teil der Höhenstraße das Kopfsteinpflaster quasi für die Nachwelt erhalten bleibt, der weitaus größere Teil aber asphaltiert wird."

