ORF III mit "Was schätzen Sie ...?" zu Ostern und Rangkämpfen in der Grabeskirche

Am 26. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Die heitere Kunst- und Antiquitätensendung "Was schätzen Sie ...?" bietet am Dienstag, dem 26. März 2013, einen Schwerpunkt zu Ostern: Karl Hohenlohe begibt sich bei den singenden Mönchen im Stift Heiligenkreuz auf Schatzsuche. Pater Johannes Paul Chavanne führt ihn durch die heiligen Hallen und würde gerne mehr über ein kunstvolles Barockrelief in Erfahrung bringen. Außerdem nehmen die Experten eine echte Papstmütze, ein Altarbild und ein Silberbesteckset genauer unter die Lupe und geben interessante Tipps zum Thema Ostereier.

Eine weitere ORF-III-Spezialsendung in der Karwoche ist um 21.05 Uhr mit Hajo Schomerus' Dokumentation "Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen" zu sehen: Die berühmte Grabeskirche in Jerusalem ist in der Hand von sechs christlichen Konfessionen. Griechisch-orthodoxe, römisch-lateinische, syrische, armenische, äthiopische Abessiner und ägyptische Kopten kämpfen um jeden Zentimeter Platz. Eine Dokumentation, die nicht wertet, sondern ein buntes, zuweilen handgreifliches Treiben innerhalb des christlichen Glaubens minuziös beleuchtet.

Im "euro.film" zeigt ORF III um 22.45 Uhr "Soeur Sourire - Die singende Nonne". In den frühen 1960er Jahren fällt eine junge Novizin mit ihrer schönen Singstimme auf. Prompt landet sie einen Welthit -doch mit dem Ruhm kommen die Probleme und von dem Geld, das sie mit dem Schlager einnimmt, sieht sie nichts. Ein Spielfilm des flämischen Regisseurs Stijn Coninx aus dem Jahr 2009, basierend auf der wahren Lebensgeschichte der belgischen Nonne und Chansonsängerin Jeanine Deckers, glänzend verkörpert von Cécile de France.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at