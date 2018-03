Neue ÖIF-Studie: Potenzial ausländischer Studierender in Österreich zu wenig genutzt

Ausländische Studierende fühlen sich schlecht über Chancen in Österreich informiert, Staatssekretär Kurz fordert Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte

Wien (OTS) - Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) präsentiert eine neue Studie zur Mobilität ausländischer Student/innen in Österreich. Die Ergebnisse zeigen: "Das Potenzial ausländischer Studierender und ausländischer Studienabsolvent/innen wird in Österreich derzeit zu wenig genutzt", erklärt ÖIF-Geschäftsführer Franz Wolf-Maier. Hohe Hürden bei der Rot-Weiß-Rot Karte sowie Informationsdefizite der Studierenden erschweren ihre Integration in Österreich.

Hohe Hürden

Die Einkommensgrenze für die Rot-Weiß-Rot-Karte von 2.000 Euro macht es häufig unmöglich, dass das Potenzial ausländischer Studierender von der österreichischen Wirtschaft genutzt wird.

Auch durch die Nicht-Anerkennung des Bachelor-Abschlusses im Rahmen der Rot-Weiß-Rot Karte geht der heimischen Wirtschaft wertvolles Potenzial verloren.

Arbeitgeber/innen bewerten den bürokratischen Aufwand, Studienabsolvent/innen mit Drittstaatsangehörigkeit einzustellen, als zu hoch.

Ausländische Studierende fühlen sich zu wenig über ihre Chancen in Österreich informiert und kennen oftmals ihre Möglichkeiten nicht.

Kurz fordert Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte

Durch das Ergebnis der Studie sieht sich auch Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz in seinen Absichten bestätigt, die Rot-Weiß-Rot-Karte zu reformieren: "Hier braucht es dringend Verbesserungen. Wir finanzieren hier jungen Menschen um viel Geld eine erstklassige Ausbildung und geben ihnen dann oft keine Möglichkeit, dieses Potenzial auch in unserem Land einzusetzen." ÖIF-Geschäftsführer Franz Wolf-Maier erklärt: "Damit Österreich auch in Zukunft erfolgreich sein kann, ist es ein Gebot der Stunde, qualifizierte Student/innen bei ihrer Integration zu unterstützen."

Neue Broschüre für ausländische Studierende

In Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Integration, der Wirtschaftskammer sowie der Österreichischen Universitätenkonferenz hat der ÖIF eine neue Broschüre für ausländische Studierende und Absolvent/innen erstellt. "Information ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Integration funktionieren kann. Mit unserer neuen Broschüre für Studierende haben wir erstmals alle wichtigen Informationen in einer Publikation zusammengefasst", erklärt Wolf-Maier. Die Informationsbroschüre "Studieren & Arbeiten in Österreich" liefert Informationen zum Studienaufenthalt in Österreich, zum Arbeiten während des Studiums sowie zur Arbeitssuche nach dem Studium. Die Broschüre ist zweisprachig in Deutsch und Englisch erhältlich.

Die Studie zur Mobilität ausländischer Student/innen in Österreich ist unter www.integrationsfonds.at/publikationen abrufbar, die Broschüre "Studieren & Arbeiten in Österreich" ist unter pr @ integrationsfonds.at kostenlos bestellbar.

