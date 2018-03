ORF SPORT + mit einem Porträt zum 60. Geburtstag von Annemarie Moser-Pröll

Am 26. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 26. März 2013, in ORF SPORT + sind ein Porträt zum 60. Geburtstag von Annemarie Moser-Pröll um 20.15 Uhr und die Höhepunkte vom Fußball-WM-Qualifikationsspiel Österreich - Färöer um 20.45 Uhr.

Einen Tag vor ihrem 60. Geburtstag am 27. März zeigt ORF SPORT + ein Porträt der legendären Skisportlerin Annemarie Moser-Pröll. Österreichs Jahrhundertsportlerin holte in ihrer erfolgreichen Karriere sechs Gesamt-Weltcupsiege, fünf Weltmeistertitel und 1980 in Lake Placid Olympiagold. Platz eins in 62 Weltcuprennen ist noch heute Rekord. Martin Unger zeigt in diesem Porträt die großartigen Erfolge dieser Ausnahmesportlerin, ihr Leben als Rennläuferin und viele interessante Statements. Natürlich darf ihre legendäre TV-Werbung in diesem Porträt nicht fehlen. Zu Wort kommen auch Wegbegleiter wie der damalige Damen-Cheftrainer Charly Kahr oder eine ihrer größten Konkurrentinnen, Marie-Theres Nadig aus der Schweiz, und auch Anna Fenninger, die oft als die neue Annemarie Moser-Pröll gehandelt wurde. Ebenso zu sehen ist eine aktuelle Straßenumfrage bei unter 30-Jährigen, die zeigt, dass die Kleinarlerin auch bei der heutigen Jugend noch sehr bekannt ist.

