FH Kärnten kürte Sieger des Projektwettbewerbs tragWERK 13

Spittal a. d. Drau (OTS) - Bereits zum zweiten Mal bat der Studienbereich Bauingenieurwesen und Architektur der Fachhochschule Kärnten Österreichs Höhere Technische Lehranstalten zum Wettbewerb. Gesucht wurden diesmal praxistaugliche Tragkonstruktionen aus Holz in Kombination mit einem zweiten Material. Aus den 94 eingereichten Projekten machte das Pappbecher-Tragwerk der HTL Saalfelden/Salzburg das Rennen.

Sechs renommierte Jurymitglieder aus den Fachgebieten Bauingenieurwesen, Architektur und Bionik entschieden vergangenen Freitag über die Sieger des Projektwettbewerbs. Als Beurteilungskriterien standen neben der gestalterischen Lösung auch der Innovationsgrad, die Leichtigkeit und die Beanspruchbarkeit der eingereichten Konstruktionen im Vordergrund.

Recycling-Idee überzeugte

Überzeugen konnte die Jury schließlich ein Pappbecher-Tragwerk, bestehend aus Tischlerplatten und Pappbechern. Besonders beeindruckt hat, dass die Einsparung von Ressourcen im Mittelpunkt der Überlegungen der Schüler stand. Grundidee des Projektes ist es, die im Fastfood-Bereich unzählig anfallenden Pappbecher sinnvoll zu verwerten. Durch die Verwendung einfachster Bauelemente und einer angemessenen Verbindungstechnik (kleben) entsteht eine Bauweise die geringes Eigengewicht mit höchster Biegesteifigkeit verbindet.

Das Ziel, innovative und praxistaugliche Tragkonstruktionen aus Holzverbundstoffen hervor zu bringen wird hier klar erreicht. "Die Idee zum Projekt ist zufällig entstanden. Wir haben experimentiert und probiert wie viel Gewicht ein Pappbecher aushält indem wir uns darauf gestellt haben" erklärt Maximilian Landegger, der gemeinsam mit Hannes Schweinberger und Luka Vujicic das Siegerteam bildet. Das Team besucht die HTL Saalfelden in Salzburg und kann sich über 500 Euro Preisgeld freuen.

Den mit 300 Euro dotierten zweiten Platz erlangte ein Team der HTL Pinkafeld/Burgenland mit ihrem "Bucky-Ball"- einer Holzrahmen-Membran-Konstruktion. Der dritte Platz wurde an ein Team der HTL Villach vergeben, welches nach einem bionischen Ansatz mit Flüssigholz ein Raumobjekt formte. Die Kärntner konnten dafür 200 Euro Preisgeld entgegen nehmen.

Walter Schneider, Leiter des Studienbereichs Bauingenieurwesen und Architektur an der FH Kärnten sieht sich in der Wiederholung des Wettbewerbs bestätigt: "Die sehr positive Stimmung, die zahlreichen Teilnehmer und die vielen zufriedenen und beeindruckten Rückmeldungen der Besucher vor Ort ermutigen uns als Veranstalter diese Initiative auch in den kommenden Jahren weiterzuführen!"

Informationen und Überblick über alle eingereichten Projekte:

www.fh-kaernten.at/tragwerk13

Überblick Siegerprojekte:

1. Preis: Projekt 069

Team: Maximilian Landegger, Hannes Schweinberger, Luka Vujicic Schule: HTL Saalfelden

Beim Projekt 069, dem Pappbecher-Tragwerk, handelt es sich um eine reinste Leichtbauweise. Die Jury hat überzeugt, dass für die Gruppe besonders die Einsparung von Ressourcen im Mittelpunkt der Überlegungen stand. Durch die Verwendung einfachster Bauelemente und einer angemessenen Verbindungstechnik (Kleben) entsteht eine Bauweise die geringes Eigengewicht mit höchster Biegesteifigkeit verbindet. Darüber hinaus war das Projekt begleitet von einer präzisen und verständlichen Ausarbeitung, sowie einer praktischen Belegung der Entwurfsidee.

2. Preis: Projekt 044

Team: Christian Allmer, Thomas Dolesch, Michael Pölzler, Daniel Schaller

Schule: HTL Pinkafeld

Das Projekt entwickelt eine bekannte Konstruktion weiter, indem die Aussteifung der Sechsecke durch gespannte Membranen erfolgt. Das hohe Gestaltungspotential beruht dabei auf einem einzigen Modul. Durch die sehr einfache Bauweise und die damit verbundenen geringen Kosten ist eine Realisierung, auch in Serie, gut vorstellbar. Die professionelle Präsentation und umfassende Bearbeitung runden das Projekt ab.

3. Preis: Projekt 111

Team: Mateas Maric, Lukan Stotter

Schule: HTL Villach

Ästhetischer Entwurf mit bionischem Ansatz, der als innovatives Raumobjekt leicht und vielseitig nutzbar die Raumgestaltung ergänzt. Der Einsatz von flüssigem Holz als Konstruktionswerkstoff ist als innoativ anzusehen und gut recyclebar. Die Präsentation und die gute Darstellung (Modell) des Objekts runden das gesamte Projekt schlüssig ab.

