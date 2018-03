FSG-Peschek: Lieber rauchende Köpfe statt rauchende Füße!

Präsenzdienst-Reform nutzen um das Nachholen von Bildungsabschlüssen möglich zu machen.

Wien (OTS/FSG) - "Bei der Wehrpflicht-Volksbefragung sprach sich die eindeutige Mehrheit der Jungen für die Abschaffung dieser sinnlosen Zeit aus. Auch wenn aufgrund des österreichischen Gesamtergebnisses die Abschaffung nicht möglich ist, so muss nun dringend der Präsenzdienst reformiert und im Rahmen der Möglichkeiten dieser auch sinnvoll gestaltet werden", fordert der Wien Vorsitzende der FSG-Jugend Christoph Peschek.++++

Pechek weiter: "Wir fordern, dass in Zukunft während der Wehrpflicht und des Zivildienstes die Möglichkeit zum Nachholen von Bildungsabschlüssen in der 'Arbeitszeit' für alle geschaffen wird. Denn jährlich 'verlieren' wir rund 10.000 Jugendliche in Österreich, welche nach der Pflichtschule weder Schule noch Lehre besuchen."

Es gibt nun mit dem Jugendcoaching große Anstrengungen, um gegenzusteuern, dennoch wäre hier Handlungsbedarf. Zusätzlich sind alleine in Wien jährlich rund 1.000 bis 1.500 Lehrlinge, welche entweder gar nicht zur Lehrabschlussprüfung antreten oder diese negativ absolvieren. Bedingt durch die Bundesheer- oder Zivildienst-Unterbrechung, holen die meisten Jugendlichen diese Prüfung nie wieder nach und haben dadurch eine schlechtere Ausgangsposition in der Arbeitswelt, weniger Lohn bzw. Gehalt und Arbeitslosigkeit ist leider oftmals vorprogrammiert. Peschek: "Daher lieber rauchende Köpfe statt rauchende Füße durch schikanierende, sinnlose Märsche! Es gibt bereits genügend Steine auf den Weg in die Arbeitswelt für junge Menschen, daher sollten wir ihnen helfen diese aus dem Weg zu räumen und ihnen die Möglichkeit zu einem glücklichen, selbstbestimmten Leben in Würde ermöglichen."

Rückfragen & Kontakt:

FSG-Wien-Presse

Franz Fischill

Tel.: (01) 534 44/39 266

Mobil: 0664/814 63 11

e-mail: franz.fischill