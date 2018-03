Universitätsfinanzierung NEU - Plätze je Universität in stark nachgefragten Studienfeldern fixiert

Registrierung beginnt einheitlich am 15. April - gezielte Information der Studierenden in den kommenden Wochen

Wien (OTS) - Nach dem Beschluss der schrittweisen Implementierung der kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung nimmt die konkrete Ausgestaltung der Neuregelung in den bekannten Studienfeldern (Biologie und Biochemie, Architektur und Städteplanung, Pharmazie sowie Management und Verwaltung, Wirtschaft und Verwaltung und Wirtschaftswissenschaften; in der Informatik verzichten alle anbietenden Universitäten auf Aufnahmeverfahren) konkrete Formen an. Die Gespräche zwischen dem Ministerium und den Universitäten über die Aufteilung der gesetzlich fixierten Gesamtzahl der Studienanfängerplätze pro Studienfeld wurden abgeschlossen. Auch die detaillierte Ausarbeitung der künftig möglichen Aufnahme- und Auswahlverfahren durch die betreffenden Universitäten ist weit gediehen, als einheitlicher Beginn der Registrierung wurde seitens der Universitäten der 15. April fixiert.

"Zentrales Ziel ist es, die Studienqualität zu verbessern, insbesondere auch die Betreuung der Studierenden", so Wissenschafts-und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. "Das kann nicht von heute auf morgen gelingen - wir leisten mit Beginn der Testphase aber einen wichtigen Schritt", verweist Töchterle zum einen auf die Festlegung von Kapazitäten in überdurchschnittlich nachgefragten Studienfeldern und die Möglichkeit von Zugangsregeln bei deren Überschreitung, zum andern auf die Widmung von 36 Millionen Euro für zusätzliche Personalressourcen im Zeitraum 2013 - 2015 (entspricht rund 95 zusätzlichen Professor/innen).

Neben den Vorbereitungen der Universitäten bedeutet der Beginn der Testphase auch eine Umstellung für die (angehenden) Studierenden. Dazu sind neben Aktivitäten der einzelnen Universitäten auch seitens des Ministeriums, der Universitätenkonferenz sowie der ÖH in den kommenden Wochen gezielte Kommunikationsmaßnahmen geplant, zum Beispiel Inseratenschaltungen und direkte Information für Maturantinnen und Maturanten.

Plätze für Studienanfänger/innen pro Universitäten und Studienfächer im Überblick Im Rahmen einer Abänderung der Leistungsvereinbarungen wurde mit den Universitäten über die Aufteilung der Zahlen auf die einzelnen Studien verhandelt. Die Verteilung der Plätze orientiert sich grundsätzlich an den Anfängerzahlen des Studienjahres 2011/12, unter Berücksichtigung der Betreuungsverhältnisse und nach einem entsprechenden Verhandlungs- und Abstimmungsprozess zwischen den Universitäten kam es zu den konkreten Festlegungen. Nicht alle Universitäten definieren Kapazitäten (gekennzeichnet in der folgenden Liste mit "keine Regelung"), sie führen in den betreffenden Fächern keine Aufnahme- oder Auswahlverfahren durch. In den vereinbarten Plätzen für Studienanfänger/innen (Zahlen wie unten angeführt) ist jeweils auch ein Anteil für Studierende enthalten, die einen Aufenthalt im Rahmen eines geförderten Mobilitätsprogramms absolvieren.

Studienfeld Architektur und Städteplanung (2.020 Studienplätze für Studienanfänger/innen)

- Bachelorstudium Architektur: Universität Innsbruck (290 Studienplätze), Technische Universität Wien (keine Regelung), Technische Universität Graz (390 Studienplätze)

- Bachelorstudium Landschaftsplanung u. Landschaftsarchitektur:

Universität für Bodenkultur Wien (keine Regelung, aber fakultatives Orientierungsverfahren)

- Bachelorstudium Raumplanung und Raumordnung: Technische Universität Wien (keine Regelung)

Studienfeld Biologie und Biochemie (3.700 Studienplätze für Studienanfänger/innen)

- Bachelorstudium Biologie: Universität Wien (1.300 Studienplätze), Universität Graz (275 Studienplätze), Universität Innsbruck (keine Regelung), Universität Salzburg (keine Regelung)

- Bachelorstudium Ernährungswissenschaften: Universität Wien (700 Studienplätze)

- Bachelorstudium Molekularbiologie: Universität Graz (325 Studienplätze) gemeinsam mit Technische Universität Graz (110 Studienplätze)

- Bachelorstudium Molekulare Biowissenschaft: Universität Salzburg (keine Regelung) gemeinsam mit Universität Linz (keine Regelung)

Studienfeld Informatik - an allen Standorten keine Regelung

Studienfeld Pharmazie (1.370 Studienplätze für Studienanfänger/innen) - Diplomstudium Pharmazie: Universität Wien (700 Studienplätze), Universität Graz (390 Studienplätze), Universität Innsbruck (280 Studienplätze)

Studienfeld Wirtschaft (10.630 Studienplätze für Studienanfänger/innen)

- Bachelorstudium Sozialwirtschaft: Universität Linz (260 Studienplätze)

- Bachelorstudium Volkswirtschaftslehre: Universität Wien (440 Studienplätze), Universität Graz (340 Studienplätze)

- Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften - Management and Economics: Universität Innsbruck (1.040 Studienplätze)

- Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften: Universität Linz (800 Studienplätze)

- Bachelorstudium Angewandte Betriebswirtschaft: Universität Klagenfurt (330 Studienplätze)

- Bachelorstudium Wirtschaft und Recht: Universität Klagenfurt (120 Studienplätze)

- Diplomstudium Internationale Wirtschaftswissenschaften: Universität Innsbruck (450 Studienplätze)

- Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften:

Wirtschaftsuniversität Wien (4.330 Studienplätze)

- Bachelorstudium Betriebswirtschaft: Universität Wien (560 Studienplätze), Universität Graz (1.020 Studienplätze)

- Bachelorstudium Informationsmanagement: Universität Klagenfurt (100 Studienplätze)

- Bachelorstudium Internationale Betriebswirtschaft: Universität Wien (840 Studienplätze)

Stichwort Studienplatzfinanzierung und Testphase in fünf Studienfeldern Die Universitätsfinanzierung Neu wurde zwischen den Koalitionsparteien unter der Prämisse ausverhandelt, dass es österreichweit insgesamt nicht weniger Studienplätze geben wird. Die Anzahl von Studienanfängerplätzen, die die Universitäten in den fünf Studienfeldern zur Verfügung stellen müssen, wird gesetzlich festgelegt; die Plätze pro Studienfeld/Universität wurden zwischen dem Ministerium und der jeweiligen Universität in Gesprächen fixiert. Ab deren Überschreiten haben die Universitäten die Möglichkeit für ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder die Auswahl der Studierenden bis längstens ein Semester nach der Zulassung. Dieses Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren kann die Universität weitgehend autonom gestalten, wie das auch in anderen Fächern (bspw. Kunst, Sport, Publizistik) bereits jetzt schon der Fall ist. Gewisse Vorgaben sind gesetzlich festgelegt, zum Beispiel die verpflichtende Registrierung der Studienwerber/innen (Start 15. April), die mehrstufige Ausgestaltung der Aufnahme- und Auswahlverfahren und die rechtzeitige Bekanntgabe des Prüfungsstoffes (vier Monate vor der Prüfung).

