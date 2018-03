"Willkommen Österreich" mit Rudi Klausnitzer und Christina Stürmer

Außerdem: "Schlawiner" und "Come Fly with Me"

Wien (OTS) - Einen Medienexperten und eine Chartsstürmerin begrüßen Stermann und Grissemann in einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" am Dienstag, dem 26. März 2013, um 22.05 Uhr: Rudi Klausnitzer ist der Ansicht, dass heutzutage "Daten Gold sind". In seinem neuen Buch "Das Ende des Zufalls - Wie Big Data uns und unser Leben vorhersehbar macht" hinterfragt der selbstständige Medienberater brisante Aspekte zu diesem Thema. Christina Stürmer ist nach zweieinhalb Jahren mit ihrer neuen Single "Millionen Lichter" und dem neuen Album "Ich hör auf mein Herz" zurück. "Alles über Rosi" erfährt man anschließend, um 23.00 Uhr, in einer neuen Ausgabe von "Schlawiner". Und im Stress sind das Comedyduo Matt Lucas und David Walliams in einer weiteren Folge von "Come Fly with Me" (23.35 Uhr). Diesmal dreht sich alles um die Vorbereitungen zum "Steward of the Year".

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Rudi Klausnitzer und Christina Stürmer

Der Medienmensch Rudi Klausnitzer geht in seinem Buch "Das Ende des Zufalls - Wie Big Data uns und unser Leben vorhersehbar macht" spannenden Fragen auf den Grund. Die Datenanalysen von Kundenkarten, Smartphones und Internet machen unser aller Leben vorhersehbar:

"Daten sind das neue Gold" ist sich Klausnitzer sicher. Der richtige Umgang mit diesen Informationen wird zukunftsweisend. Seine Karriere startete Klausnitzer nach einem Studium der Politikwissenschaften und Publizistik als freier Mitarbeiter beim Landesstudio Oberösterreich. Beim Radiosender Ö3 war er für die Sendungen "Ö3-Wecker" und "Ö3-Magazin" verantwortlich. 1992 übernahm er die Leitung der Vereinigten Bühnen Wien. In seiner Zeit am Theater kam es zur Europa-Premiere von "Die Schöne und das Biest" und zur Uraufführung von Roman Polanskis "Tanz der Vampire". Im Juni 2002 wurde er Herausgeber und Generaldirektor der Verlagsgruppe News. Seit 2007 ist Rudi Klausnitzer selbstständiger Medienberater und entwickelt Projekte im Bereich Web 2.0 und Social Media.

Zweieinhalb Jahre nach ihrem Album "Nahaufnahme" meldet sich Christina Stürmer mit ihrer neuen Single "Millionen Lichter" und dem neuen Album "Ich hör auf mein Herz" (ab 19. April im Handel) zurück. Die Sängerin wurde durch die ORF-Castingshow "Starmania" im Jahr 2003 bekannt. In Deutschland schaffte Christina Stürmer 2005 den Durchbruch mit dem Album "Schwarz Weiß" und der neu überarbeiteten Single "Ich lebe". Das Album "Lebe lauter" erreichte in Deutschland und Österreich Spitzenplatzierungen in den Charts. Weitere Erfolge waren 2008 der offizielle EM-Song "Fieber" und 2010 die Neuinterpretation der Bundeshymne, die in "Heimat bist du großer Söhne und Töchter" abgeändert wurde. Für ihr Album "Nahaufnahme" und die Single "Ich lebe den Moment" bekam Christina Stürmer sogar Platin.

"Schlawiner - Alles über Rosi", 23.00 Uhr

Walter (Gerald Votava) wird in seinem Stammlokal der Zugang zu einer Steckdose verweigert. Manu (Michael Ostrowski) versucht sich im Onlinedating. Jesus (Michael Smulik) hat in seinem Handy den Namen "Rosi" mit Rufzeichen eingespeichert. Er kann sich nicht erinnern, ob das gut oder schlecht ist. Andreas (Christian Dolezal) soll für ihn ermitteln und dafür die Telefonnummer von Stella (Marlene Morreis) bekommen, die sich nunmehr als Tochter eines Millionärs herausstellt.

"Come Fly with Me", 23.35 Uhr

In dieser Ausgabe befragt der Leiter der Einwanderungsbehörde, Ian Foot, Taaj im Rahmen einer zufälligen Sicherheitskontrolle, und es wird festgestellt, wie gut Fearghal vorbereitet ist, um als "Steward of the Year" nominiert zu werden. Außerdem bekommt Tommy Reid letztendlich die Chance, sich für die Pilotenausbildung zu bewerben. Es ist Helens letzter Tag am "FlyLo"-Schalter, und Melody und Keeley versuchen herausfinden, wer von ihnen befördert wird. Omar wird wegen sexueller Belästigung seiner Mitarbeiter angezeigt.

