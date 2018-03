FPÖ-Mölzer: Eurokrise - das dicke Ende kommt noch

Trotz Gesundbetens und Schönredens hat sich Lage in Euro-Zone nicht gebessert - EU ist nicht einmal in der Lage, kleines Land wie Zypern geordnet abzuwickeln

Wien (OTS) - Das dicke Ende der Eurokrise werde noch kommen, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zur sogenannten Zypern-Rettung. "In den letzten Monaten haben die Schönredner und Gesundbeter in Brüssel gebetsmühlenartig erklärt, dass der Höhepunkt der Eurokrise bereits überschritten sei und sich die Lage in der Währungsunion bessern werde. Aber in den vergangenen Tagen wurden wir eines Besseren belehrt", hielt Mölzer fest.

Insbesondere habe sich gezeigt, so der freiheitliche EU-Mandatar, dass in der Europäischen Union nicht die geringste Bereitschaft bestehe, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. "Die Devise lautet Weiter-so. Es wird unablässig Geld von den gesunden Volkswirtschaften in die Pleitestaaten gepumpt, ohne dass sich dadurch deren Lage, wie etwa das griechische Beispiel zeigt, auch nur ansatzweise verbessert. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Geberländer ihre Gelder abschreiben können, womit die sogenannte Euro-Rettung zu einer gigantischen Geldvernichtung geworden ist", kritisierte Mölzer.

Dabei wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass eindrucksvoll vor Augen geführt wurde, dass das EU-Establishment nicht einmal in der Lage, ein kleines Land wie Zypern geordnet abzuwickeln. "Das lässt Schlimmstes befürchten, wenn Schwergewichte wie Italien und Spanien am Rande der Pleite stehen. Dass ein solches Szenario realistisch ist, beweist das innenpolitische Chaos seit den italienischen Parlamentswahlen vor wenigen Wochen, und Spanien bleibt eine tickende Zeitbombe in der Eurozone", erklärte Mölzer.

Nettozahler wie Deutschland haben sich erpressen lassen

Bei der nunmehrigen Zypern-Rettung hätten sich die Nettozahler, allen voran Deutschland, einmal mehr erpressen lassen, meinte der freiheitliche Europaparlamentarier. "Kamen vor dem Brüsseler Krisengipfel aus Berlin noch harte Worte in Richtung Nikosia, so hat Deutschland am Ende - wohl, um als europäischer Musterschüler dazustehen - klein beigegeben. Damit hat sich die Rolle Deutschlands, aber auch Österreichs und der Niederlanden, als EU-Melkkühe verfestigt", betonte Mölzer.

Überhaupt sei nach wie unklar, welchen Finanzierungsbedarf die Pleitestaaten hätten, so der FPÖ-EU-Abgeordnete. "Griechenland bekanntlich mehr als nur ein Hilfsbedarf benötigt, und bei Zypern soll der Finanzbedarf über den kolportierten 17 Milliarden Euro liegen. Wie viele Milliarden die südeuropäischen Euro-Länder tatsächlich brauchen, werden wir erst im Herbst, nach der deutschen Bundestagswahl wissen. Dann nämlich werden die Bürger in den Nettozahlerstaaten die bittere Wahrheit erfahren", schloss Mölzer.

