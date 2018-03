KV-Verhandlungen: Start der Frühjahrsrunden für 130.000 Industrie-Beschäftigte

Elektro- und Elektronikindustrie startet am Dienstag; PRO-GE und GPA-djp fordern kräftige Lohn- und Gehaltserhöhungen

Wien (OTS/ÖGB) - Im März beginnen die Lohn- und Gehaltsrunden für rund 130.000 Beschäftigte in der Industrie. Während am 26. März 2013 die Kollektivvertragsverhandlungen für rund 50.000 ArbeitnehmerInnen in der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) starten, brachten in der Textilindustrie bereits zwei Verhandlungsrunden für rund 10.000 Beschäftige (14. und 21. März) noch kein Ergebnis. Den beiden Branchen folgen u. a. Chemische Industrie, Papierindustrie und Glasindustrie. "Die wirtschaftlichen Voraussetzungen in Österreich sind gut. Die Produktivität ist wieder deutlich gestiegen und die Inflationsrate ist immer noch relativ hoch. Die Löhne müssen kräftig steigen", sagen PRO-GE-Vorsitzender Rainer Wimmer und stv. Bundesgeschäftsführer der GPA-djp Karl Proyer.++++

"Die Gewerkschaften werden sich bei jeder Lohn- und Gehaltsverhandlung mit ganzer Kraft für ein gutes Ergebnis einsetzen. Die ArbeitnehmerInnen in der heimischen Industrie müssen die Lohn-und Gehaltserhöhungen im Geldbörsel spüren", betonen Wimmer und Proyer. Die Frühjahrsrunde gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sie betrifft sehr wesentliche Branchen und einen großen Teil der Industrie-Beschäftigten. Bei den Verhandlungen 2012 erreichten die Gewerkschaften eine Steigerung der Einkommen in der Elektro- und Elektronikindustrie um bis zu 4,5%. In der Chemischen Industrie wurden die KV-Löhne und -gehälter ebenso um 4,5% erhöht. Niedrige Einkommen stiegen sogar um bis zu 5%.

Überblick Frühjahrsrunden in der Industrie

Elektro- und Elektronikindustrie: 50.000 Beschäftigte

1. Verhandlung am 26. März

Chemische Industrie: 45.000 Beschäftigte

1. Verhandlung am 3. April

Textilindustrie: 10.000 Beschäftigte

3. Verhandlung am 8. April

Papierindustrie: 8.000 Beschäftigte

1. Verhandlung am 10. April

Glashüttenindustrie bzw. Glasbe- und verarbeitung: 8.600 Beschäftigte 1. Verhandlung am 24. Mai bzw. 29. Mai

Weiters folgen unter anderem die KV-Verhandlungen für Bekleidungsindustrie, Leder erzeugende Industrie, Lederwaren- und Kofferindustrie sowie Schuhindustrie.

