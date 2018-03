Rauch: Mit ÖVP-Paket mehr leistbaren Wohnraum für Jungfamilien schaffen

Verkauf von staatseigenen Büroflächen von nicht öffentlichem Interesse – 1,2 Milliarden Erlös für 12 Jahres-Finanzierung von jungem Wohnen

Wien, 25. März 2013 (ÖVP-PD) Junge Menschen haben es auf dem Wohnungsmarkt oft am schwersten. "Die ÖVP hat ein Gesamtkonzept vorgelegt, die zusätzlichen Vorschläge von JVP-Obmann Sebastian Kurz sollen vor allem Junge beim Wunsch nach dem Eigenheim unterstützen. Die ÖVP will leistbaren Wohnraum schaffen und Eigentum ermöglichen", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch fest. "Wir brauchen jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung in der Regierung, um einen Aufbruch am Wohnungsmarkt zu schaffen. Denn

hohe Wohnkosten, die sich aus Mieten, Betriebs-, Instandhaltungs-und Energiekosten zusammensetzen und speziell in den Ballungsräumen und bei privaten Mietwohnungen auftreten, zeigen den dringenden Handlungsbedarf für die Politik auf. Das Startpaket für junges Wohnen kann rasch umgesetzt werden. Leider verharrt die SPÖ noch konzeptlos in der Schockstarre." ****

Laut einer aktuellen Integral-Studie wünschen sich 91 Prozent der Österreicher ein Eigenheim. "Mit dem Entfall der Grunderwerbssteuer und der Grundbucheintragungsgebühr beim Erwerb des ersten Eigenheimes und dem Entfall der Mietvertragsgebühr für unter 35-Jährige könnte man Jungfamilien rasch und unbürokratisch unterstützen. Zusätzlich würde durch die sogenannte 'Nachverdichtung' dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden", erklärt der ÖVP-Generalsekretär. Die Gegenfinanzierung könne mit dem Verkauf der staatseigenen Büroflächen von nicht öffentlichem Interesse gesichert werden. Der Erlös beträgt 1,2 Milliarden Euro. Damit wäre der Vorschlag des Entfalls von Grunderwerbssteuer und Grundbucheintragungsgebühr für die nächsten 12 Jahre ausfinanziert, so Hannes Rauch. "Wir wollen den bewährten Mix aus gefördertem Wohnbau, reguliertem Altbaubestand und frei finanziertem Neubau beibehalten und durch vielfältige Maßnahmen für mehr Angebot am Wohnungsmarkt sorgen. Österreich soll das Land der Eigentümer werden, denn nichts schafft mehr Sicherheit als die eigenen vier Wände."

