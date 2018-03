FP-Berger/Mrkvicka: SPÖ ist schuld an prekärer Schulplatzsituation in Favoriten

Die Favoritner Kinder müssen sogar zum Teil in andere Bezirke ausweichen

Wien (OTS/fpd) - Entschieden zurückgewiesen werden Unterstellungen der SPÖ Favoriten bezüglich der Schulplatz-Notsituation in Favoriten. "Vielmehr hat die SPÖ es in den vergangenen Jahren und J-ahrzehnten in Favoriten verabsäumt, für ausreichend Schulplätze durch Schulneubauten zu sorgen", weist Favoritens FPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter Michael Mrkvicka auf die von der SPÖ verschuldete Misere hin.

Maßnahmen wurden hauptsächlich im Bereich der Errichtung von Containerklassen gesetzt, welche keine nachhaltigen Maßnahmen darstellen, sich trotz gegenteiliger Versprechen als Dauerlösung zu etablieren scheinen und sich in finanzieller Hinsicht als ein Fass ohne Boden erweisen. "Deshalb werden diese von der FPÖ auch abgelehnt", so der freiheitliche Fraktionsvorsitzende im Finanzausschuss, Bezirksrat Stefan Berger.

Containerkonstruktionen sind in Favoriten bei Kindergärten und sämtlichen Pflichtschulen gang und gäbe. Wenn ein Favoritner Kind Pech hat und es das Schicksal so will, verbringt es seine gesamte Kindheit in einem Container. Berger weiter: "So ein Container ist eine Räumlichkeit, die übrigens für Asylwerber als menschenunwürdig befunden wurde". Somit werden von der SPÖ in Wirklichkeit Kinder im Vergleich zu Asylwerbern wie Menschen zweiter Klasse behandelt.

"In Favoriten besteht bereits ein Mangel von rund 200 Schulplätzen", zeigt sich Berger verärgert über die Scheinheiligkeit der SPÖ. Dies hat zur Folge, dass Favoritner Kinder nicht in ihrem Heimatbezirk eine Schule besuchen können, sondern in einen anderen Bezirk ausweichen müssen - dank jahrzehntelanger, unfähiger, sozialistisches Schul- und Planungspolitik in Stadt und Bezirk.

Bezeichnend für diese Versäumnisse ist hierbei auch die Wortmeldung eines SPÖ-Bezirksvertreters in der vergangenen Sitzung, die SPÖ-Bezirksvorsteherin habe "schon" im Rathaus den Bedarf an neuen Schulen angemeldet. Das ist im Grunde genommen eine Verhöhnung der Favoritner Schulkinder, da die Anforderung um Jahre zu spät kommt, insbesondere unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums im Bezirk von knapp 2.000 Personen pro Jahr.

Abschließend bieten die Favoritner Freiheitlichen dem neuen SPÖ-Klubobmann Franz gerne ein Kurz-Seminar der Pressestelle im Verfassen von Pressemeldungen an. Nachdem dieser vom Tag der Beschlussfassung am 6. März 2013 immerhin mehr als zwei Wochen für die Aussendung von zwei Absätzen als Pressemeldung benötigte. (Schluss)

