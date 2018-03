Ein "Strizzi" bei den "CopStories" am 26. März in ORF eins

Halbzeit für die ORF-Serie mit Zeiler, Falck, Yardim und Kottal

Wien (OTS) - Mit dem einen oder anderen "Strizzi" bekommen es die Cops von Ottakring am Dienstag, dem 26. März 2013, zu tun, wenn das elfköpfige Team um Johannes Zeiler um 20.15 Uhr in ORF eins wieder für Recht und Ordnung sorgt. Eine schwerverletzte Prostituierte, ein Siebenjähriger, der so manchem das Leben zur Hölle macht, eine Serie an Raubüberfällen und Frühlingsgefühle - Geschichten, die das Leben schreibt, und Alltag für die "CopStories"-Kieberer. Doch der Dienstagabend in ORF eins ist sicher: Unter der Regie von Paul Harather ermitteln in der fünften von insgesamt zehn Folgen Johannes Zeiler, Serge Falck, Fahri Yardim, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher und Cornelia Ivancan. Als Integrations-Bezirksrätin ist Proschat Madani zu sehen.

"Strizzi" (Dienstag, 26. März, 20.15 Uhr, ORF eins)

Eine schwerverletzte junge Prostituierte, Simone (Martina Ebm), wird von Kolleginnen auf der Polizeiinspektion abgeliefert. Helga (Kristina Bangert) und Leila (Claudia Kottal) starten ihre Ermittlungen und stoßen bald auf Boris (Aleksander Petrovic), den Zuhälter des Mädchens. Um Misshandlung geht es auch im Fall Benny Bruckner. Der siebenjährige Benny terrorisiert den Aufseher einer Fitnesshalle; Sylvester Thaler (Michael Steinocher) versucht das zu klären - nicht zuletzt, weil er bei der Tochter des Opfers Eindruck schinden möchte. Lukas (Lukas Moosbacher) und Altan (Fahri Yardim) wiederum sind an einer Raubüberfallserie dran, bei der die Täter scheinbar endlich einen Fehler gemacht haben und erwischt werden könnten. Altans Sorgen mit seinem Bruder Efe (Deniz Cooper) und seinem Cousin Dogan (Hakan Yavas) bleiben währenddessen Eberts (Martin Zauner), der immer noch Innendienst verrichten muss, nicht verborgen.

"CopStories" ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

"CopStories" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

