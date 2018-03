Das Frühstücks-Ei: gesünder als man denkt

Baierbrunn (OTS) - Eier schmecken das ganze Jahr über und in der Osterzeit essen wir besonders viele davon. Manch einer hat dabei ein schlechtes Gewissen, denn Hühnereier enthalten Cholesterin. Doch die Sorge ist unbegründet, sagt Peter Kanzler, Chefredakteur der "Apotheken Umschau":

"Eier enthalten tatsächlich viel Cholesterin. Aber der Verzehr von Eiern beeinflusst den Cholesterinspiegel - zumindest bei gesunden Menschen - kaum. Experten raten demnach auch nicht davon ab, vorausgesetzt Eier werden in Maßen genossen."

Also Entwarnung in Sachen Cholesterin. Im Gegenteil: es stecken viele gute Dinge in Hühnereiern:

"Eier liefern hochwertiges Eiweiß, viele Vitamine, vor allem Vitamin D und auch Vitamin B12. Aber auch Mineralstoffe und Spurenelemente sind in Eiern enthalten. Zudem sind Eier kalorienarm."

Hühnereier sind eine gute Ergänzung für eine abwechslungsreiche Ernährung. Doch wie hoch darf die tägliche Dosis Ei sein?

"Eine aktuelle Erhebung, die acht internationale Studien ausgewertet hat, kommt zu dem Ergebnis: für gesunde Menschen ist ein Ei pro Tag unbedenklich."

Wer wissen will, ob sein Frühstücksei frisch ist, kann das mit einem einfachen Test herausfinden, schreibt die "Apotheken Umschau". In einem Glas mit Wasser bleiben frische Eier am Boden liegen. Wenn sie unter der Wasseroberfläche schwimmen, sind sie bereits zwei bis drei Wochen alt.

