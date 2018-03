Neugestaltung Mariahilferstraße: Regelmäßige BürgerInnen-Information gestartet

Vorgeschlagene Detaillösungen für die Bezirke jetzt genau prüfen - Realitätscheck der Begleitmaßnahmen beginnt

Wien (OTS) - Mit der Versendung des 1. Newsletters an die BürgerInnen des 6. und 7. Bezirks geht die Umgestaltung der Mariahilfer Straße in eine weitere Runde. Die Verkehrslösung für die Mariahilfer Straße mit Begegnungszonen und FußgängerInnenzone steht fest. Ebenfalls fixiert wurde nach der BürgerInnenbefragung, dass die Durchzugsrouten Otto-Bauer-Gasse/Zieglergasse beziehungsweise Schottenfeldgasse/Webgasse unterbrochen werden sollen. Das haben die BürgerInnen entschieden. "Jetzt geht es darum, den Vorschlag der Verkehrsplaner für die Begleitmaßnahmen in den Bezirken zu prüfen und einem Realitäts-Check zu unterziehen. Wir sammeln jetzt Feedback von allen Seiten, die Gespräche mit der Wirtschaftskammer laufen", so Maria Vassilakou, Wiens Verkehrsstadträtin. Die BürgerInnen aus Mariahilf und Neubau werden mittels Newsletter regelmäßig über den Projektverlauf informiert; dazu gibt es alle Infos unter www.dialog-mariahilferstrasse.at (dort kann auch Feedback abgegeben werden) sowie unter www.facebook.com/MehrMariahilferstrasse.

Renate Kaufmann, Bezirksvorsteherin Mariahilf: "Die Wohnqualität soll und wird mit dem neuen Verkehrskonzept im Bezirk gewinnen, weil der Autoverkehr deutlich abnehmen wird. Wir werden die Auswirkungen genau beobachten, um bis zur endgültigen Umgestaltung der Mariahilfer Straße 2014 notwendige Verbesserung vorzunehmen."

Thomas Blimlinger, Bezirksvorsteher Neubau: "Das Verkehrskonzept für die Mariahilfer Straße ist fix. Die Verkehrslösungen IM Bezirk können nun im Detail angeschaut werden und ich lade alle ein, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Ich wünsche mir für die Umsetzung einen möglichst breiten Konsens."

Zeitplan:

April - Juni 2013: BürgerInnenbeteiligung "Oberflächengestaltung" auf der Mariahilfer Straße startet mit Dialogbox und Proberäumen Sommer 2013: Umsetzung der Verkehrslösung auf der Mariahilfer Straße und der Begleitmaßnahmen in den Bezirken 6 und 7

Herbst 2013: Präsentation der Ergebnisse der BürgerInnenbeteiligung für die Umgestaltung der Mariahilfer Straße

bis Ende 2013: Testphase der Verkehrslösung und Evaluierung Frühjahr 2014: Baubeginn

