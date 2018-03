Gesundheits- und Krankenpflege: ein Beruf mit Zukunft

Bis 31. März bewerben

Wien (OTS) - Der Pflegeberuf bietet viel Abwechslung und einen sicheren Arbeitsplatz. All jene, die mit der Ausbildung im Herbst beginnen möchten, können sich noch bis 31. März an den Schulen für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege der Stadt Wien bewerben. Für alle Unentschlossenen organisieren die einzelnen Schulen des Wiener Krankenanstaltenverbundes Tage der offenen Tür bzw. Informationsnachmittage, wo Fragen zur Ausbildung -Aufnahmekriterien, Unterrichtsinhalte sowie -methoden - und Karrieremöglichkeiten nach dem Diplom besprochen werden können.

Die Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester bzw. zum Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger wird im ersten oder zweiten Bildungsweg angeboten. Sie dauert drei (im ersten Bildungsweg) bzw. zwei Jahre bis zum Diplom und berechtigt zur Betreuung und Pflege von Menschen aller Altersstufen. Die Ausbildung zur Pflegehilfe dauert ein Jahr. Für die Spezialbereiche Kinder- und Jugendlichenpflege sowie psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege sind Zusatzausbildungen erforderlich. Der theoretische Unterricht findet an den Schulstandorten statt, die praktische Ausbildung wird in den Einrichtungen des Wiener Krankenanstaltenverbundes und bei KooperationspartnerInnen der Stadt Wien absolviert. Die Diplomprüfung umfasst eine schriftliche Fachbereichsarbeit, die praktische und die mündliche Diplomprüfung. Die Ausbildungskosten trägt zur Gänze die Stadt Wien. Insgesamt stehen im KAV 2.100 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Der KAV ist damit der größte Ausbildner für Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich.

Mehr Informationen zu Ausbildung/Bewerbung/Infonachmittage und Tage der offenen Türen unter www.wienkav.at/ausbildung

