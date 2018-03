Stronach/Lugar: Ausweitung der sechsten Urlaubswoche wäre Nachteil im globalen Wettbewerb

Ausbau der betrieblichen Gesundheitsvorsorge hingegen Gewinn für alle Beteiligten

Wien (OTS) - "Eine Ausweitung der sechsten Urlaubswoche wäre ein Nachteil im globalen Wettbewerb. Wir stehen in Konkurrenz mit wirtschaftlich aufstrebenden Staaten, die einen großen Druck ausüben. Österreich muss konkurrenzfähig bleiben", so Team Stronach Obmann-Stv., NAbg. Robert Lugar zur aktuellen Diskussion um eine Ausweitung der sechsten Urlaubswoche. Ein deutlicher wirtschaftlicher Aufschwung sei momentan leider nicht in Sicht, deshalb seien derartige Vorschläge momentan einfach nicht umsetzbar.

"Mehr Urlaub und dadurch im schlimmsten Fall weniger Arbeitsplätze, das kann nicht Sinn der Sache sein", so Lugar, der auch darauf hinwies, dass vermieden werden müsse, dass die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer durch eine derartige Regelung unattraktiver werden könnte. "Klar ist aber auch, dass für den Arbeitgeber die Gesundheit der Arbeitnehmer ein echtes Anliegen sein muss. Hier könnten Anreize zum Ausbau der betrieblichen Gesundheitsvorsorge ein Gewinn für alle Beteiligten sein", ergänzte Lugar.

