Entspannte Refinanzierungssituation von Banken und Unternehmen

OeNB-Pressekonferenz zu aktuellen statistischen Entwicklungen

Wien (OTS) - Die Refinanzierungssituation inländischer Banken und Unternehmen zeigt sich entspannt. Österreichs Banken sind mit Überschussliquidität ausgestattet und zahlten billiges Zentralbankgeld bereits zurück. Kundeneinlagen entwickelten sich trotz niedriger Einlagenzinssätze positiv, wobei aktuell eine rückläufige Tendenz zu bemerken ist. Bei der Kreditentwicklung ist in Österreich nach wie vor keine Kreditklemme zu beobachten, wenngleich sich das Kreditwachstum im Jahresverlauf abschwächte. Dies dürfte darin begründet liegen, dass die Unternehmen derzeit kaum investieren und Unternehmensemissionen rege nachgefragt werden. Überdies verfügen die Unternehmen über einen relativ großen Einlagenpolster.

"Österreichs Banken nahmen 2012 langfristiges Zentralbankgeld im Ausmaß von 15,7 Mrd EUR in Anspruch, wovon bereits 7,7 Mrd EUR wieder zurückbezahlt wurden", erläuterte OeNB-Chefstatistiker Johannes Turner heute vor Journalisten. Die inländischen Banken haben sich vergleichsweise deutlich weniger stark bei der EZB über langfristige Tender refinanziert und haben im ersten Quartal 2013 rund die Hälfte davon wieder zurückgeführt. Im Durchschnitt des Euroraumes wurde bislang ein Viertel dieser Liquiditätshilfe der EZB getilgt. Bankschuldverschreibungen als alternative Refinanzierungsquelle haben auch auf Grund der vergleichsweisen hohen Nominalverzinsung von 2,6% an Attraktivität verloren und gingen allein 2012 netto um rund 21 Mrd EUR zurück.

Das Einlagenwachstum österreichischer privater Haushalte bei inländischen Banken entwickelte sich im Jahr 2012 mit 3,7 Mrd EUR oder +1,8% trotz starker Rückgänge der Einlagenzinssätze (um 1,02 Prozentpunkte auf 1,04% für neu vergebene Einlagen mit Bindungsfrist) noch positiv. Wachstum gab es aber lediglich bei täglich fälligen Einlagen (+8,5 Mrd EUR), während langfristige Einlagen zurückgingen. Private Haushalte investierten auf ihrer Suche nach höheren Renditen 2012 wieder verstärkt in Investmentfonds und Unternehmensanleihen.

"Man kann in Österreich anhand der vorliegenden Daten derzeit keine Kreditklemme erkennen" so Turner. Das Kreditwachstum schwächte sich im Laufe des Jahres 2012 zwar ab, es lag aber im positiven Bereich und über dem Euroraumdurchschnitt. 2012 wurden auch mehr Neukredite als 2011 vergeben. Private Haushalte nahmen neue Kredite im Ausmaß von 20,1 Mrd EUR auf. Der Bestand stieg um 0,8%. An Unternehmen wurden 80,9 Mrd EUR Neukredite vergeben, das Gesamtvolumen veränderte sich um plus 1,4%. Langfristige Unternehmenskredite entwickelten sich weiterhin stabil positiv, bei kurzfristigen schwächte sich das Wachstum aber deutlich ab.

Die Rückgänge des Kreditwachstums dürften aber eher nachfrageseitige Gründe haben. Die Unternehmen nützten die verhältnismäßig guten Bedingungen am Kapitalmarkt auch verstärkt für Emissionen. Nettoemissionen von Unternehmen in Österreich sind um mehr als 30% gestiegen - von 3,9 Mrd EUR im Jahr 2011 auf 5,1 Mrd EUR im Jahr 2012. Mit ihrer Überschussliquidität erhöhten die Unternehmen 2012 trotz sehr niedriger Zinssätze ihre Einlagen um 2,7 Mrd EUR (5,5%) auf mehr als 50 Mrd EUR.

Sowohl private Haushalte als auch nichtfinanzielle Unternehmen genießen weiterhin bei Krediten einen Zinsvorteil gegenüber dem Euroraumdurchschnitt. Das Zinsniveau für Unternehmen ist in Österreich im Neugeschäft im Jahr 2012 um 84 Basispunkte auf 1,91% zurückgegangen, im Vergleich zum Euroraumdurchschnitt mit einem Rückgang um 81 Basispunkte auf 2,68%. Die Zinsspanne im Neugeschäft stieg zwar im Verlauf des Jahres 2012 etwas an, ist jedoch in Österreich nach wie vor am unteren Ende des Euroraums.

