"Universum" begibt sich auf "Expedition Arche Noah"

Am 26. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Kakapo, Solenodon oder Indri - exotische Namen von ebenso exotischen wie faszinierenden Tierarten, die akut vom Aussterben bedroht sind. Es sind kaum erforschte Lebewesen, die die letzten Vertreter ihrer Art sind - dazu spektakulär in ihrem Aussehen und ihrer Lebensweise. "Universum" begibt sich am Dienstag, dem 26. März 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf eine "Expedition Arche Noah" zu den zehn außergewöhnlichsten gefährdeten Arten. Die oftmals beschwerliche Suche der Forscherteams nach diesen seltenen und besonderen Tieren führt dabei in eindrucksvolle Naturlandschaften mit extremen Lebensbedingungen. Doris Hochmayr hat den Film von Chris Cole deutsch bearbeitet.

Auf der Karibikinsel Hispaniola sucht die Film-Expedition das possierliche Solenodon, dessen Vorfahren bereits zu Zeiten der Dinosaurier lebten. Es produziert wie nur ganz wenige Säugetiere Gift, das der Beute beim Biss injiziert wird. In den tropischen Wäldern Neuseelands begegnet man dem Kakapo, der einzigen flugunfähigen Papageienart der Welt. Von den 60 Zentimeter großen Vögeln, die einen ganz besonderen honigartigen Duft erzeugen, gibt es heute nur mehr 127 Stück.

Madagaskar ist der Ort, um den seltenen Indri aufzuspüren, die größte lebende Lemurenart. Der Indri wird in seiner Heimat Madagaskar wegen des aufrechten Ganges als "Mann des Waldes" und "Vater der Menschheit" verehrt. Solendon, Kakapo und Indri sind nur drei von zehn Tierarten, die einen einzigartigen und unwiederbringlichen Bestandteil der Evolutionsgeschichte darstellen und einen Platz auf dieser modernen "Arche Noah" brauchen.

Nach Asien führt die Expedition zum athletischen Schuppentier, das man verbotenerweise auf den Tellern asiatischer Gourmets weit häufiger antreffen kann als in freier Wildbahn und zum Baktrischen Kamel in die Wüste Gobi. In der Öde aus Fels und Sand wohnen einige der letzten dieser wilden Kamele, von denen weltweit gerade noch 800 Tiere existieren. Sie fühlen sich bei minus 30 Grad ebenso wohl wie bei 40 Plusgraden und können sogar Salzwasser trinken. Besondere Fähigkeiten hat auch der Grottenolm: Der Salamander-verwandte blinde Schwanzlurch kann bis zu 100 Jahre alt werden und, wenn nötig, sogar zehn Jahre ohne Nahrung überdauern. Ein erstaunliches Tier ist auch der zwei Zentimeter große Darwin-Nasenfrosch, der in den Wäldern Chiles vorkommt. Er ist der einzige Froschlurch, der seinen Nachwuchs im Kehlsack ausbrütet und durch Ausspucken zur Welt bringt.

Zu den mit nur rund 250 Exemplaren fast ausgerotteten Arten gehört das Sumatra-Nashorn, die kleinste der heute lebenden fünf Nashornarten. Besonders auffällig ist seine starke Körperbehaarung. Versuche, die seltenen Dickhäuter zu züchten, sind langwierig und selten von Erfolg gekrönt. Und doch gelang die schwierige Aufgabe in einem Schutzgebiet auf Sumatra. Seit Juni 2012 kann man hier das fünfte in menschlicher Gefangenschaft geborene Sumatra-Nashorn bestaunen.

Deutlich positiver verlaufen die Nachzuchtprogramme bei den Pandas, dem Inbegriff für schützenswerte Exoten. Künstliche Befruchtung sorgt für reges Treiben im Panda-Kindergarten des Panda Research Center Chengdu (China) und gibt Hoffnung auf den Fortbestand dieser einzigartigen Bärengattung. Alle hier heranwachsenden Tiere sollen in die freie Wildbahn zurückgeführt werden.

Sofern eines gewährleistet ist: die Sicherung des Lebensraumes. Die rasant fortschreitende Vernichtung des lebensnotwendigen Umfeldes stellt heute die größte Bedrohung für die meisten gefährdeten Tierarten dar. Rasch zu reagieren, bedeutet für Forscher/innen und Naturschützer/innen in einigen Fällen, die seltenen Tiere mit der Hand einzufangen und in geschützte Gebiete zu bringen. Ein internationales Programm namens EDGE (Evolutionarily Distinct und Globally Endangered) widmet sich der Erhaltung dieser speziellen vom Aussterben bedrohten Tierarten. Sie vor der Ausrottung zu bewahren bedeutet für die Wissenschafter/innen, rasch ausreichende Informationen über ihre Lebensbedingungen zu sammeln, um überhaupt helfen zu können. Viele Arten sind bereits so selten oder leben an derart entlegenen Orten, dass die Aufgabe für die Forscher/innen nur schwer erfüllbar wird.

