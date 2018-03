McKinsey Technology Lab 2013 / Business Technology Office bringt technologiebegeisterte Studierende mit Top-Experten in Bologna zusammen

Düsseldorf (ots) - Um das Thema "Big Data" dreht sich alles beim diesjährigen McKinsey Technology Lab. Vom 4. bis 7. Juli lädt das Business Technology Office (BTO) der Unternehmensberatung Studierende mit besonderem Interesse an Technologietrends zum Workshop nach Bologna ein. Dort diskutieren und erarbeiten sie mit hochrangigen Experten spannende Szenarien zum Einsatz großer Datenmengen. Der Workshop richtet sich an fortgeschrittene Studierende, Doktoranden und Young Professionals mit naturwissenschaftlichem oder technischem Themenschwerpunkt. Bewerbungen sind ab sofort möglich unter www.technology-lab.mckinsey.de. Bewerbungsschluss ist der 12. Mai 2013.

Wie können Banken mit Big Data wachsen? Wie lässt sich die Datenflut in Unternehmen sinnvoll einsetzen? Wie kann Big Data sogar Leben retten? Zusammen mit Vordenkern aus Wirtschaft und Wissenschaft erarbeiten die Teilnehmer vier Tage lang praxisnahe Szenarien. In Arbeitsgruppen erfahren die Teilnehmer mehr über Technologien und Methoden zur Analyse und effizienten Nutzung sehr großer Datenmengen.

Unter den Experten sind beispielsweise Prof. Peter T. Sawicki von der Universitätsklinik Köln und Prof. Felix Wortmann von der Universität St. Gallen. Während des gesamten Seminars werden die Teilnehmer von McKinsey-Beratern begleitet und betreut. So erhalten sie Impulse und Ratschläge von erfahrenen Consultants. Selbstverständlich bleibt auch Zeit für ein abwechslungsreiches Abend- und Freizeitprogramm in Bologna und den Austausch mit den anderen Teilnehmern.

Voraussetzung für die Teilnahme am McKinsey Technology Lab sind exzellente Hochschulleistungen sowie ein Interesse an Technologie und deren Anwendung. Zu den Bewerbungsunterlagen sollten ein tabellarischer Lebenslauf, Kopien sämtlicher Zeugnisse sowie Referenzen für Veröffentlichungen und außeruniversitäre Engagements gehören.

Weitere Informationen erhalten Bewerber unter www.technology-lab.mckinsey.de sowie bei Susanne Nahs, s.nahs @ mckinsey.com, Tel.: +49 69 7162-5620.

Hintergrund

Das Business Technology Office (BTO) ist mit rund 750 Beratern in 30 Ländern eines der größten und am schnellsten wachsenden Büros von McKinsey. Zu den Klienten zählen weltweit führende Unternehmen. BTO-Berater arbeiten an Projekten im Spannungsfeld zwischen Businessstrategie und Informationstechnologie. McKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führende Unternehmensberatung für das Topmanagement. 28 der 30 DAX-Konzerne zählen zu den Klienten. In Deutschland und Österreich ist McKinsey mit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv, weltweit mit über 100 Büros in 52 Ländern.

