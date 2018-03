Vertriebskooperation Erste Bank und KOSMO

13 Filialen der Erste Bank legen KOSMO auf

Wien (OTS) - Die Erste Bank öffnet sich für das Magazin KOSMO: Seit März wird in 13 ausgewählten Wiener Filialen das Magazin KOSMO aufliegen. Muttersprachliche Beratung auf Bosnisch, Kroatisch und Serbisch war ein Auswahlkriterium für die Filialen: "Einer unserer Grundsätze ist, dass das Bankgeschäft verstanden wird und das geht am besten in der Muttersprache", so Attila Zia, Leiter New Business Marketing der Erste Bank, "KOSMO in diesen Filialen aufzulegen ist für die Kunden ein weiterer guter Service." Dejan Sudar, Herausgeber von KOSMO: "Es freut uns, dass wir mit der Erste Bank einen starken und in unserer Community beliebten Vertriebspartner gefunden haben. Diese Zusammenarbeit hilft uns unser Vertriebsnetz weiter wachsen zu lassen und noch präsenter zu werden."

Seit 1. März 2013 startete KOSMO in den Filialen der Erste Bank und liegt in separaten Entnahmeboxen auf.

