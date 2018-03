Neue Geschäftsführung der Bezirksblätter Tirol

Fredy Pfurtscheller und Gunther Sternagl folgen Stefan Lassnig

Wien (OTS) - In Folge der Bestellung von Stefan Lassnig zum RMA-Vorstand, gemeinsam mit Klaus Schauer im Oktober 2012, wird die Geschäftsführung der Bezirksblätter Tirol mit Fredy Pfurtscheller und Gunther Sternagl neu besetzt.

Gunther Sternagl hat vor neun Jahren bei den Bezirksblättern als Geschäftsstellenleiter begonnen und war in den letzten Jahren mit viel Erfolg als Regionalleiter in Tirol und Salzburg tätig. Bereits seit 20 Jahren im Unternehmen, hat Fredy Pfurtscheller zuletzt den Tiroler Key Account sehr erfolgreich geleitet.

"Unser primäres Ziel ist es, die Tirolerinnen und Tiroler auch weiterhin aktuell über all das zu informieren, was täglich in ihrer Umgebung passiert - und zwar wöchentlich in

unseren 12 lokalen Zeitungen und auf unserem Onlineportal meinbezirk.at", so die beiden Geschäftsführer Fredy Pfurtscheller und Gunther Sternagl. "Mit unseren Mitarbeitern vor Ort haben wir die besten Voraussetzungen, auch in Zukunft DAS Medium der Tiroler zu bleiben - und zwar Print wie Digital."

Die RMA-Vorstände Stefan Lassnig und Klaus Schauer dazu: "Es freut uns sehr, dass sich die neue Führung der Bezirksblätter Tirol aus so langjährigen und dem Unternehmen verbundenen Mitarbeitern zusammensetzt, die unser Geschäft von Grund auf kennen und maßgeblich zur positiven Entwicklung der letzten Jahre beigetragen haben. Wir sind überzeugt, dass sie das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich weiterentwickeln werden."

RMA - Regionalmedien Austria:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 139 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

Weiterführende Links: Bezirksblätter Tirol: www.meinbezirk.at/tirol RMA - Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at

