FP-Mahdalik für "rückwirkende" Abstimmung über Parkpickerlausweitung

Darf nicht nur fürs Abkassieren gelten

Wien (OTS) - SPÖ und Grüne wollen die Immobilienabgabe rückwirkend einführen und damit fleißigen Häuselbauern 100 Mio. Euro aus der Tasche ziehen. Bei der Ausweitung des Parkpickerls auf die Bezirke 12,14,15,16 und 17 in zwei Etappen will Rot-Grün die betroffene Bevölkerung jedoch nicht "rückwirkend" über Ja oder Nein zum Inkasso entscheiden lassen und so das Votum der Volksbefragung ignorieren, kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Obwohl in diesen Bezirken massive Unzufriedenheit über die Geldbeschaffungsaktion der Stadtregierung herrscht, ziehen SPÖ und Grüne den 180 Mio. Euro-Coup brutal durch. FPÖ wird daher in der nächsten Gemeinderatssitzung erneut einen Antrag auf bezirksweite Befragungen nach dem Modell von Hietzing und Währing einbringen, kündigt Mahdalik an. (Schluss)otni

