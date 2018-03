Leichtfried zu Zypern: Akzeptable Lösung, aber wo bleibt die Finanztransaktionssteuer?

SPÖ-EU-Delegationsleiter sieht Freigrenze für Kleinanleger als wichtiges Signal der Vertrauensbildung

Wien (OTS/SK) - Die heute Nacht erzielte Einigung der Euro-Finanzminister macht nun eine Rettung von Zypern möglich. "Es wurde eine für alle Seiten akzeptable Lösung erzielt. Für mich ist aber unverständlich, warum im Acht-Punkte-Programm der Erklärung der Finanzminister nicht zumindest ein Bekenntnis und ein Schritt in Richtung Finanztransaktionssteuer aufgenommen worden ist. Gerade der Finanzplatz Zypern wäre hier innerhalb der Europäischen Union ein wichtiger Partner, um gemeinsam mit Österreich und zehn anderen Ländern im Zuge der verstärkten Zusammenarbeit von Spekulanten einen fairen Anteil an den Kosten der Krise einzufordern", sagt Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Abgeordneten im Europäischen Parlament, am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der SPÖ-Europaabgeordnete fordert nun aber auch eine möglichst rasche Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität in Zypern. Leichtfried: "Wir müssen sicherstellen, dass keine Milliarden abgezogen werden. Aber der normale Geschäftsbetrieb von Tourismus bis Handel muss wieder aufgenommen werden, um noch größeren Schaden für die Volkswirtschaft abzuwenden." Für den SPÖ-EU-Delegationsleiter ist Zypern auch ein warnendes Beispiel eines ausufernden Finanzmarktes. "Es zeigt einmal mehr, wie wichtig strenge Regeln für Banken und Spekulanten in der gesamten Europäischen Union sind", sagt Leichtfried. (Schluss) bj

