Sechste Urlaubswoche - FPÖ fordert Datengrundlage ein

Hofer: Seriöse Entscheidung nur möglich, wenn Kosten und Zahl der Betroffenen bekannt sind

Wien (OTS) - FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer verlangt von Sozialminister Hundstorfer im Zusammenhang mit der Diskussion rund um eine sechste Urlaubswoche unabhängig von einem oder mehreren Dienstgeberwechseln eine brauchbare Datengrundlage.

Hofer: "Eine jahrzehntelange Mitarbeit in einem Betrieb ist außer im öffentlichen Dienst und in Familienbetrieben heute leider eine Ausnahme geworden. Daher haben immer weniger Arbeitnehmer Anspruch auf eine weitere Urlaubswoche. Der Zeitpunkt der Forderung des Sozialministers wenige Monate vor der Nationalratswahl stimmt aber skeptisch, was die Seriosität des Anliegens anbelangt. Was wir nun dringend brauchen, ist eine vernünftige Datengrundlage. Bisher ist offenbar nicht bekannt, wie viele Arbeitnehmer betroffen sind, wie sich die Maßnahme auf die Produktivität im Land auswirken und welche Kosten für die Unternehmer entstehen würden. Ich ersuche den Sozialminister dringend, diese Zahlen rasch auf den Tisch zu legen."

Wesentlich in diesem Zusammenhang sei auch die Frage, ob bei Umsetzung der Maßnahme der Widerstand zur Beschäftigung "älterer" Arbeitnehmer signifikant steigen würde, so Hofer. Das sei ein Effekt, den man sich keinesfalls wünschen würde.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at