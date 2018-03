Kunst in der Bank: "Young ART Lounge" in Wien

Zürcher Kantonalbank Österreich lud zur 5. Ausstellung junger Nachwuchskünstler / Werke sind fünf Monate lang in der Wiener Niederlassung zu besichtigen

Wien (OTS/wnd.at) - Die Zürcher Kantonalbank Österreich hat in ihrer Niederlassung in Wien ihre Ausstellungsreihe "Young ART Lounge" mit einer Vernissage fortgesetzt. Der Niederlassungsleiter Richard Rella begrüßte im Beisein der beiden Bankvorstände Adrian Kohler und Hermann Wonnebauer knapp 100 geladene Gäste. Ausgestellt wurden Werke der jungen Künstler Martin Veigl, Nicolas Dellamartina und David Schmid.

"Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, jungen Künstlern regelmäßig eine Plattform für die Ausstellung ihrer Werke zu bieten", erklärt Vorstand Adrian Kohler. Die "Young ART Lounge" der Zürcher Kantonalbank Österreich findet zwei Mal im Jahr in der Niederlassung Wien statt und hilft jungen Kunstschaffenden dabei, sich einem breiten Publikum zu zeigen und sich so zu etablieren.

Die Werke der jungen Künstler werden in den kommenden fünf Monaten in den Räumlichkeiten der Zürcher Kantonalbank Österreich in der Wiener Hegelgasse ausgestellt und können auf Voranmeldung während der Geschäftszeiten besichtigt werden.

>> Pressetext & FOTO: http://www.pressefach.info/zkb-oe

