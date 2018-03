EANS-News: Butlers bietet Genussrechte mit einer Verzinsung von 4 % pro Jahr

Utl.: - Familienunternehmen geht neue Wege in der Finanzierung

- Zeichnung über die Website ab sofort möglich

- Bis zu 10 Mio. Euro frisches Wachstumskapital angestrebt

Köln (euro adhoc) - 25. März 2013 - Das Familienunternehmen Butlers, einer der führenden Anbieter von Wohnmöbeln und -accessoires in Europa, begibt als einer der ersten Einzelhändler in Deutschland Genussrechte zur Finanzierung des weiteren Wachstums. Ab sofort können Butlers-Kunden und interessierte Investoren über die Website unter www.butlers.com/genussrechte zeichnen. Die Butlers-Genussrechte bieten eine jährliche Verzinsung von 4 % mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahresende. Bereits ab einem Betrag von 100 Euro können Anleger an der Butlers-Erfolgsgeschichte teilhaben.

Butlers wächst seit 2008 profitabel um durchschnittlich 18 % pro Jahr und erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von mehr als 100 Mio. Euro. Das Familienunternehmen verfügt mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 26 % über eine solide Kapitalausstattung. Das bestätigt auch die Creditreform Ratingagentur, die an Butlers mit der Note BBB (Investmentgrade) ein im Vergleich zur Gesamtwirtschaft und zur Branche überdurchschnittliches Rating vergibt.

Butlers-Gründer und -Geschäftsführer Wilhelm Josten: "Butlers steht seit Jahren für Innovation und Ideenreichtum in der Handelsbranche. Das gilt seit heute auch für unsere Finanzierung. Die Genussrechte bieten Anlegern angesichts anhaltend niedriger Zinsen eine interessante Anlagemöglichkeit mit einer festen, erfolgsunabhängigen Verzinsung. Der Zinssatz von 4 % liegt nicht nur klar über risikoarmen Produkten wie Tages- oder Festgeld, sondern auch über vergleichbaren Anlagen wie Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit."

Auch in der technischen Umsetzung der Genussrechte-Emission zeigt sich Butlers innovativ. Mit der European Bank for Fund Services GmbH (ebase) - eine der führenden B2B Direktbanken und Tochter der comdirect bank AG - wurde eine Plattform für die Verwaltung von Genussrechten entwickelt. Vorteil für den Anleger: Es fallen keine Kosten oder Gebühren für den Erwerb und die Verwahrung der Genussrechte an.

Jörg Funke, kaufmännischer Geschäftsführer von Butlers, ergänzt: "Die Genussrechte sind für uns ein flexibles Instrument der bankenunabhängigen Finanzierung, das wir vor allem für unser stetig wachsendes Filialnetz und den Ausbau des Onlinehandels nutzen. In fünf Jahren wollen wir rund 50 % unseres Umsatzes über das Internet erzielen."

Die Butlers-Genussrechte im Überblick:

Emittentin: Butlers GmbH & Co. KG

Emissionsvolumen: 10.000.000,- Euro

Zinssatz: 4 % p.a.

Laufzeit: unbefristet, Kündigung mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende

Zinsintervall: jährlich

Stückelung: 100,- Euro

Art der Vermögensanlage: festverzinsliche, nachrangige Namens-Genussrechte Zeichnungsfrist: ab 20. März 2013; Ende spätestens mit vollständiger Zeichnung Creditreform-Rating: BBB (Investmentgrade)

Über Butlers:

Butlers ist einer der führenden Anbieter von Wohnmöbeln und -accessoires in Europa. Das 1999 von Wilhelm Josten und Frank Holzapfel gegründete Familienunternehmen hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt. Heute betreibt der Spezialist in Sachen Wohnen mehr als 150 Filialen, davon 48 im europäischen Ausland. Neben Deutschland ist Butlers in Großbritannien, Österreich, der Schweiz und Spanien sowie über Franchisenehmer in Süd- und Osteuropa präsent. Im Jahr 2007 hat Butlers mit der Eröffnung des eigenen Onlineshops eine wesentliche Grundlage für seine Multi-Channel-Strategie gelegt. Für sein innovatives Konzept wurde der Mittelständler bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Butlers-Gruppe wächst seit 2008 jährlich um durchschnittlich 18 % und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Rekordumsatz von über 100 Mio. Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln beschäftigt europaweit über 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.butlers.com

Rechtliche Hinweise:

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein Angebot zum Erwerb oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Vermögensanlagen in Jurisdiktionen dar, in denen ein öffentliches Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, wie etwa den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan. Das Weiterleiten, Übermitteln oder sonstige Verbreiten der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen oder sonstiger Informationen zu den Butlers-Genussrechten in diese Jurisdiktionen ist nicht gestattet. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen in den jeweiligen Jurisdiktionen begründen. Das Ergebnis der Vermögensanlage in Genussrechte der Butlers GmbH & Co. KG ist mit Risiken verbunden. Ausführliche Informationen hierzu sowie weitere Informationen zu der vorliegenden Vermögensanlage finden Sie in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Verkaufsprospekt, der unter der Geschäftsanschrift der Butlers GmbH & Co. KG angefordert sowie auf deren Internetseite unter www.butlers.com/genussrechte abgerufen werden kann und zudem bei der Zahlstelle, European Bank for Fund Services GmbH, Bahnhofstraße 20, 85609 Aschheim, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

