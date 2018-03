Brigittenau: Erinnerung an den Autor Konrad Bayer

Wien (OTS) - Das Wirken des Autors Konrad Bayer (1932 - 1964) würdigt der Verein "Aktionsradius Wien" am Dienstag, 26. März, im Zuge eines Kultur-Abends mit dem Titel "Konrad Bayer Revue - Avantgarde im Cafe". Bayer war Mitglied der "Wiener Gruppe", die einstmals zur Avantgarde der experimentellen Literatur in Österreich zählte. Der Literat arbeitete häufig im Kaffeehaus, wo sich auch Friedrich Achleitner, Gerhard Rühm, Oswald Wiener und andere Wortkünstler einstellten. Konrad Bayer nahm sich im Oktober 1964 das Leben. Jetzt erinnern Ernst-Christian Mathon, Susanne Litschauer und Elisabeth Seethaler an den Schöpfer von Werken wie "Der Stein der Weisen", "Der sechste Sinn" und "Kasperl am elektrischen Stuhl". Begleiter am Keyboard: Andreas Brencic, Regie: Karl Baratta. Beginn der Zusammenkunft im Lokal des "Aktionsradius Wien" (20., Gaußplatz 11) ist um 19.30 Uhr (Einlass: ab 19.00 Uhr). Der Eintritt kostet 8 Euro. Auskunft: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

o Konrad Bayer-Gesellschaft: www.konrad-bayer-gesellschaft.at/biographie.html o Verein "Aktionsradius Wien": www.aktionsradius.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at