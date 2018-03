tesa(R) "Best Friends"-Kalender by Starfotograf Manfred Baumann jetzt erhältlich - Verkauferserlös an Stiftung Kindertraum

Wien (OTS) - Kein geringerer als Starfotograf Manfred Baumann hat für den tesa(R) "Best Friends" Kalender tierliebe "Frauerl" und "Herrl" mit ihren Lieblingen in Szene gesetzt. Nicht nur heimische Promis wie Maggie Entenfellner, Marika Lichter oder Monica Weinzettl ließen sich für einen guten Zweck ablichten, auch die Gewinner des vorangegangenen tesa(R) Foto-Wettbewerbs gaben beim Foto-Shooting mit Hund, Katze oder Riesen-Boa ihr Bestes. "Für mich war es eine spannende und reizvolle Herausforderung, die einzigartige Beziehung zwischen Menschen und ihren Haustieren einzufangen. Das Foto-Shooting hat riesigen Spaß gemacht", so Manfred Baumann. Dass dabei auch der tesa(R) Kleiderroller mit neuer Top-Qualität und die neuen tesa(R) "Fussel Stop" eine wichtige Rolle spielen, liegt nahe: Schließlich entfernen sie im Handumdrehen lästige Tierhaare und tragen somit zu gestochen scharfen Bildern bei.

Verkaufserlös zugunsten Stiftung Kindertraum

Der limitierte tesa(R) "Best Friends"-Kalender by Manfred Baumann ist ab sofort online über www.manfredbaumann.com/shop für 10 Euro erhältlich. Schnell zugreifen zahlt sich aus, denn der gesamte Verkaufserlös wird an Stiftung Kindertraum gespendet. Die gemeinnützige Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Herzenswünsche schwer kranker und behinderter Kinder in Österreich zu erfüllen. "Die Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen ist uns ein besonderes Anliegen. Ich freue mich sehr, dass wir mithilfe des 'Best Friends'-Kalenders die Stiftung Kindertraum unterstützen dürfen", resümiert Mag. Gabriele Kosar, Geschäftsführerin der tesa GmbH Österreich.

