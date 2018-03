Radatz ist Superbrand!

Ausgezeichnete Markenarbeit wird belohnt.

Wien (OTS) - RADATZ ist Superbrand 2013 und darf sich zu den sympathischsten Marken Österreichs zählen. Die Gfk Austria hat Verbraucher in Österreich nach ihren Lieblingsmarken befragt. Das Superbrands Brand Council, ein unabhängiges Expertengremium bestehend aus 15 Personen, hat die erhobenen Marken bewertet.

Wir freuen uns mit dem Superbrand Award Austria 2013 ausgezeichnet zu sein und das damit einhergehende positive Feedback zu unserer Marke.

Wie wird man Superbrand

Die Art und Weise des Auswahlverfahrens von Superbrands macht diese Auszeichnung für uns besonders bedeutend. Die österreichischen Verbraucher wurden von GfK Austria befragt und Experten der Branche haben durch eine Vielzahl an Kriterien die von GfK erhobenen Marken bewertet. Das Brand Council besteht aus Experten der Branche, die mit der Auszeichnung die Entwicklung und den Erfolg der ausgezeichneten Marken bestätigen.

Superbrands International

Vor über 15 Jahren wurde das Superbrands Programm in Großbritannien von Marketing und Kommunikationsexperten eingeführt. Diese setzten sich zwei Ziele: außerordentlich starke Marken sollten ins Spotlight gerückt werden und darüber hinaus sollten sich andere Marktteilnehmer daran ein Beispiel nehmen können um für die eigene Marke zu lernen.

Seither ist das Programm weltweit beliebt: In 88 Ländern, verteilt auf alle fünf Kontinente, ist die Auszeichnung zu einer Superbrand etwas Besonderes. Das Brand Council spielt eine Schlüsselrolle und hat eine entsprechend hohe Verantwortung in jedem Land in welchem Superbrands aktiv ist. Es werden nur Personen in das Gremium aufgenommen, welche als hoch spezialisierte Experten des Faches, identifiziert werden konnten.

Weitere Informationen zu Superbrands: www.superbrands.at

Das Familienunternehmen Radatz

Hinter der erfolgreichen Geschichte des Namens Radatz steht vor allem die Persönlichkeit des Firmengründers, Franz Radatz. Er war es, der in den Nachkriegsjahren den Beruf des Fleischhauers wählte, um "etwas mit Essen zu tun zu haben". Aus dieser praktischen Beziehung zum Essen entwickelte sich eine Leidenschaft für die Zubereitung von köstlichen Wurst- und Fleischprodukten, die sein Leben und das seiner Familie langfristig prägen wird.

1962 wurde das erste eigenes Geschäft "auf der Wieden" im 4. Wiener Gemeindebezirk eröffnet. Dort begann die Geschichte der Marke, die ein Synonym für feine Würste aus Wien werden sollte.

Der Marktführer, wenn's um die Wurst geht

Traditionsbewusstsein und Qualitätsanspruch prägen den Stil des Familienunternehmens, das mittlerweile mit großem Erfolg von den Kindern des Gründers, Dr. Franz Radatz und Elisabeth Radatz-Fiebinger, geführt wird.

Den Kunden schmeckt es bei Radatz heute wie vor über 50 Jahren. Und das ist ja die Hauptsache.

Der Radatz-Stastnik Konzern beschäftigt 930 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von EUR 168 Mio.. Beliefert werden neben den eigenen 23 Radatz-Filialen, österreichweit die wichtigsten Handelsketten.

